Hà Nội mở rộng dư địa tăng trưởng

Dịch vụ và công nghiệp - xây dựng duy trì đà tăng

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê TP. Hà Nội, GRDP quý III tăng 10,02%, cao hơn mức tăng của quý I và quý II. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm 2025.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa phục hồi, sản xuất công nghiệp chưa bứt tốc mạnh mẽ, tăng trưởng GRDP 9 tháng năm nay cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (7,92%) với xu hướng cải thiện qua từng quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận.

Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng. Giá trị tăng thêm 9 tháng tăng 9,14% so với cùng ký năm trước (quý I tăng 8,94%; quý II tăng 8,13%; quý III tăng 10,33%), đóng góp 6,15 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Trong đó, vận tải, kho bãi tăng 11,94%; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 10,41%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 10,22%; bán buôn, bán lẻ tăng 10%; hoạt động chuyên môn khoa học, công nghệ tăng 9,37%.

Riêng quý III, khu vực dịch vụ tăng 10,33%, đóng góp 6,79 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP của Thành phố.

Khu vực công nghiệp - xây dựng 9 tháng tăng 8,80% (quý I tăng 7,57%; quý II tăng 8,58%; quý III tăng 9,87%), đóng góp 1,81 điểm phần trăm. Trong đó, công nghiệp tăng 7,92%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,80%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,11%; xây dựng tăng 10,89%.

Theo báo cáo, sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm chịu ảnh hưởng từ biến động chính trị trên thế giới. Trong quý III, việc điều chỉnh chính sách thuế quan của Mỹ gây khó khăn nhất định đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo. Dù vậy, khu vực công nghiệp - xây dựng quý III vẫn tăng 9,87%, cao hơn mức tăng 7,35% của cùng kỳ năm 2025.

Khu vực dịch vụ trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng của Hà Nội. Ảnh minh họa

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng tăng 3,54% (quý I tăng 3,81%; quý II tăng 3,41%; quý III tăng 3,41%), đóng góp 0,08 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP.

Trong 9 tháng năm nay, sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho gieo trồng lúa và hoa màu; năng suất và sản lượng lúa vụ Đông Xuân năm nay tăng so với năm trước; cây ăn quả chủ lực và cây công nghiệp lâu năm tăng cả diện tích và sản lượng. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng năm nay tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; thịt gia cầm tăng 4,1%. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gieo cấy lúa chất lượng cao; diện tích trồng rau, hoa, cây cảnh được mở rộng, đồng thời chú trọng đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ thông minh, sản xuất theo quy trình GAP, VietGAP.

Quy mô GRDP đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng

Sau 9 tháng, quy mô GRDP Hà Nội theo giá hiện hành ước đạt 1.294.884 tỷ đồng. Trong đó, khu vực dịch vụ đạt 875.831 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng đạt 266.805 tỷ đồng, nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 24.758 tỷ đồng.

Trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%. Tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 66,88% cùng kỳ năm 2025 lên 67,64%.

Cơ cấu GRDP chia theo khu vực. Biểu đồ: Thống kê TP Hà Nội

Dù đạt kết quả tích cực, mức tăng trưởng của Hà Nội cũng đặt ra áp lực lớn cho quý IV trong việc duy trì phong độ để đạt mục tiêu tăng trưởng chung đầy thách thức của năm

Trưởng Thuế TP. Hà Nội Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó GRDP tăng từ 11% trở lên, Hà Nội xác định nhiệm vụ 3 tháng cuối năm rất lớn, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương tập trung thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thành phố, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố yêu cầu điều hành tăng trưởng theo kịch bản đến từng ngành, lĩnh vực, dự án và địa bàn; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND, phấn đấu đạt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng từ 11% trở lên.

Đặc biệt, trên cơ sở số liệu GRDP quý III, thành phố sẽ xác định cụ thể khoảng cách còn thiếu so với mục tiêu 11%, lượng hóa giá trị tăng thêm cần đạt trong quý IV và phân bổ đến từng khu vực kinh tế, ngành, lĩnh vực có tỷ trọng lớn. Từ đó, xây dựng phương án điều hành tăng trưởng quý IV, tập trung nguồn lực khai thác thêm dư địa, tăng tốc ở những lĩnh vực có khả năng tăng cao và bù đắp phần còn thiếu.