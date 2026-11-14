Hà Nội mở rộng đối tượng được miễn phí vé xe buýt và metro
Hà Nội tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần tạo thuận lợi trong đi lại và khuyến khích sử dụng xe buýt, đường sắt đô thị. Đáng chú ý, chính sách miễn phí vé được áp dụng đối với một số nhóm đối tượng đặc thù, với thủ tục đăng ký trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-mo-rong-doi-tuong-duoc-mien-phi-ve-xe-buyt-va-metro-246261114162600299.htm