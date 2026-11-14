Hà Nội mở rộng đối tượng được miễn phí vé xe buýt và metro

Dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng sau hơn 1 tháng triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%” trong giải quyết thủ tục hành chính song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vì thế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt về cơ chế “luồng xanh” để cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh.