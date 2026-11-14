Hà Nội mở rộng diện đi xe buýt, metro miễn phí: Những ai được hưởng?

Hà Nội mở rộng đối tượng được miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị, trong đó có người có tài năng và thân nhân theo quy định. Ảnh minh họa

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa thông báo triển khai chính sách miễn phí vé vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng mới. Đáng chú ý, chính sách không chỉ dành cho người có tài năng được thành phố thu hút, trọng dụng mà còn mở rộng đến cha mẹ, vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi.

Theo đó, người có tài năng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng sẽ được miễn toàn bộ tiền vé trên mạng lưới xe buýt có trợ giá và hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô.

Chính sách này cũng áp dụng với cha mẹ đẻ, cha mẹ của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ và con nuôi dưới 18 tuổi của người được hưởng chính sách. Đây là điểm đáng chú ý khi quyền lợi đi lại bằng phương tiện công cộng được mở rộng đến các thành viên gia đình, thay vì chỉ áp dụng cho cá nhân được thành phố thu hút.

Người làm việc tại khu công nghệ cao được miễn vé trên 8 tuyến xe buýt

Bên cạnh nhóm nhân tài, Hà Nội miễn phí vé tháng xe buýt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các khu công nghệ cao trên địa bàn.

Tuy nhiên, phạm vi áp dụng của nhóm này có sự khác biệt. Theo hướng dẫn triển khai, người lao động được miễn vé tháng trên 8 tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc, gồm các tuyến 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC.

Danh mục tuyến được hưởng ưu đãi sẽ được cập nhật khi có tuyến mới được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc hỗ trợ chi phí đi lại được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho lực lượng lao động làm việc tại các khu công nghệ cao, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên những hành trình kết nối trung tâm thành phố với Hòa Lạc.

Đăng ký trực tuyến, nhận thẻ miễn phí sau tối đa 3 ngày làm việc

Để được hưởng chính sách, người thuộc diện đủ điều kiện đăng ký trực tuyến qua ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" trên điện thoại thông minh, không phải thực hiện thủ tục cấp thẻ giấy trực tiếp.

Hồ sơ đăng ký gồm ảnh chân dung kích thước 3x4 cm chụp trong vòng 6 tháng, ảnh hai mặt căn cước công dân và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn phí.

Đối với người có tài năng, hồ sơ cần bổ sung xác nhận của cơ quan sử dụng lao động theo mẫu quy định cùng quyết định tuyển dụng, công nhận người có tài năng. Các thành viên gia đình phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh quan hệ với người được hưởng chính sách.

Người lao động tại khu công nghệ cao cần có xác nhận của cơ quan sử dụng lao động và xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị đang hoạt động tại khu vực này.

Thời gian giải quyết hồ sơ tối đa 3 ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, thẻ vé điện tử sẽ được kích hoạt trên ứng dụng và có thể sử dụng ngay.

Thời hạn miễn phí tương ứng với thời gian công tác hoặc hợp đồng lao động. Trước khi thẻ hết hạn, người sử dụng phải xác nhận lại thông tin để gia hạn. Nếu không thực hiện, tài khoản sẽ tự động chuyển sang hình thức vé tháng phổ thông có thu phí.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội lưu ý, hành khách phải quét mã QR tại thiết bị kiểm soát vé khi lên và xuống phương tiện để hệ thống ghi nhận hành trình. Thẻ miễn phí chỉ dành cho người đứng tên, không được cho mượn hoặc sử dụng ảnh chụp màn hình mã QR thay thế.

Riêng người lao động tại khu công nghệ cao chỉ được sử dụng thẻ trên các tuyến xe buýt thuộc danh mục quy định để phục vụ việc đi lại đến nơi làm việc. Trường hợp sử dụng sai đối tượng hoặc thẻ không hợp lệ sẽ bị thu hồi và không được cấp lại.

Hành khách cần hỗ trợ có thể liên hệ đường dây nóng 0798 39 1998 của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội.