Hà Nội mở rộng 'điểm tựa' an sinh

Thêm "điểm tựa" an sinh cho học sinh, sinh viên

BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) là chính sách an sinh có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ, đồng thời chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình khi các em không may ốm đau, bệnh tật. Theo Luật BHYT năm 2024, HSSV thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định.

BHXH cơ sở Thanh Xuân tuyên truyền chính sách BHYT tới học sinh Trường THPT Văn Hiến. Ảnh: PV

Tại Thủ đô Hà Nội, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT liên tục tăng qua các năm học. Theo BHXH thành phố Hà Nội, tỷ lệ này đạt 99,13% năm học 2022-2023, tăng lên 99,28% năm học 2023-2024 và 99,34% năm học 2024-2025. Đến năm học 2025-2026, toàn thành phố có hơn 2,5 triệu HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,46%.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, kết quả trên cho thấy nhận thức của nhà trường, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa của BHYT ngày càng được nâng cao. Tham gia BHYT không chỉ giúp các em tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh theo quy định mà còn góp phần bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, nhất là khi học sinh mắc bệnh nặng, cần điều trị dài ngày.

Đáng chú ý, năm học 2026-2027, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHYT HSSV. Với mức đóng tính theo quy định hiện hành, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 683.100 đồng/năm. Chính sách hỗ trợ góp phần giảm chi phí tham gia, tạo điều kiện để các gia đình duy trì BHYT cho con em.

Đặc biệt, Thủ đô Hà Nội tiếp tục có chính sách hỗ trợ riêng nhằm mở rộng diện thụ hưởng, hướng tới bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho những nhóm còn khó khăn. Theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của HĐND thành phố, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố, chưa được cấp thẻ BHYT và đang học tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Hà Nội được hỗ trợ cấp thẻ BHYT miễn phí theo quy định.

Cùng với đó, người dân xã Minh Châu chưa có thẻ BHYT và không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng theo quy định tại Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người dân giảm chi phí tham gia, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết.

BHXH cơ sở Ba Vì tổ chức gian hàng tuyên truyền, giải đáp chính sách BHYT cho HSSV và phụ huynh. Ảnh: PV

Bày tỏ niềm vui trước chính sách hỗ trợ của thành phố, chị Phương Thị Hương, ở khu 1, thôn Chu Tràng, xã Minh Châu, cho biết gia đình chị có ba con đang đi học, trong đó hai cháu học mầm non và một cháu học cấp ba. Việc được hỗ trợ thẻ BHYT giúp gia đình giảm bớt một khoản chi phí, vơi đi phần nào khó khăn trong việc chăm lo cho các con. Với những gia đình có nhiều con đang đi học, chính sách càng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đời sống người dân.

Đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả

Chính sách dù thiết thực đến đâu cũng chỉ phát huy đầy đủ hiệu quả khi người dân nắm rõ quyền lợi và được hướng dẫn tiếp cận thuận lợi. Vì vậy, cùng với tổ chức thực hiện, BHXH thành phố Hà Nội và BHXH các cơ sở tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức, tập trung giải đáp những vấn đề người dân và phụ huynh quan tâm.

Tại BHXH thành phố, đại diện các phòng chuyên môn đã giao lưu trực tuyến, trực tiếp thông tin những điểm mới của Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND, giải đáp băn khoăn về đối tượng, điều kiện và thủ tục thụ hưởng chính sách. Qua đó, người dân có thêm thông tin để xác định quyền lợi, chủ động hoàn thiện thủ tục, tránh bỏ lỡ cơ hội được hỗ trợ.

Cán bộ BHXH thành phố Hà Nội giao lưu trực tuyến, trực tiếp giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về chính sách BHYT HSSV. Ảnh: PV

Ở cơ sở, công tác tuyên truyền được triển khai trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, gắn với nhu cầu thực tế của học sinh và gia đình. Mới đây, BHXH cơ sở Thanh Xuân phối hợp với Trường THPT Văn Hiến tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách BHYT HSSV năm học 2026-2027. Hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh về vai trò, quyền lợi của BHYT, đồng thời phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ 100% trong nhà trường.

Việc phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, đồng thời bảo đảm cho các em có điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo quy định. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước và thành phố, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH, nhà trường và gia đình; kịp thời rà soát những trường hợp chưa tham gia, xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và hướng dẫn đầy đủ thủ tục.

Với những chính sách và giải pháp cụ thể, Hà Nội đang từng bước mở rộng mạng lưới an sinh, không chỉ nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT mà còn tạo điều kiện để các nhóm đối tượng cần hỗ trợ tiếp cận chính sách thuận lợi hơn. Khi được triển khai đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả, mỗi tấm thẻ BHYT sẽ trở thành điểm tựa thiết thực, góp phần bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh và chăm lo tương lai cho thế hệ trẻ.