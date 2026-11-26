Bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Ngày 26/11, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (Sở Công thương Hà Nội) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) tổ chức Hội thảo quốc tế Xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2026.

Thu hút đầu tư phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh nhấn mạnh, thành phố xác định công nghiệp hỗ trợ là ngành có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần chủ động nguồn cung vật liệu, linh kiện, phụ tùng, giảm phụ thuộc nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng công nghiệp và mở rộng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Về hạ tầng, Hà Nội hiện có Khu công nghệ cao Hòa Lạc với diện tích 1.586ha và 10 khu công nghiệp đã thành lập, đang hoạt động với tổng diện tích 1.348ha. Trong đó, 9 khu công nghiệp có tổng diện tích 1.271ha đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 100%. Thành phố đang triển khai thêm 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 663ha, gồm: Khu công nghiệp Quang Minh II, Khu công nghệ cao sinh học Bắc Từ Liêm và Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, nhằm tạo thêm mặt bằng và hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư.

àĐáng chú ý, Hà Nội đang chỉ đạo đẩy nhanh các điều kiện để khởi công Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) giai đoạn 2 vào cuối năm 2026, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp FDI và tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hợp tác sản xuất.

Theo bà Nguyễn Kiều Oanh, thành phố định hướng triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về hạ tầng, mặt bằng, tín dụng, công nghệ, tiêu chuẩn quốc tế, kết nối thị trường, đào tạo nhân lực và cải cách hành chính. Trong đó, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp thuê chuyên gia tư vấn cải tiến quy trình, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, từng bước đủ điều kiện trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các tập đoàn đa quốc gia.

Hội thảo quốc tế Xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2026. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Tuy nhiên, mở rộng hạ tầng và thu hút các dự án đầu tư mới chỉ là điều kiện ban đầu. Bài toán quan trọng hơn là làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực tham gia trực tiếp vào mạng lưới sản xuất, cung ứng của các tập đoàn lớn.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội Nguyễn Vân cho rằng, thu hút FDI không chỉ dừng ở việc tạo điều kiện cho các tập đoàn nước ngoài đầu tư, mà cần mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu.

Thực tế, HANSIBA đã chủ động làm việc với nhiều đoàn doanh nghiệp, tổ chức kinh tế quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc. Nhiều nhà đầu tư lớn đã đến khảo sát, đặt hàng tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. Từ thực tiễn này, ông Nguyễn Vân kiến nghị các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội sớm có chính sách cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tiếp nhận đơn hàng, tăng cường hợp tác và duy trì quan hệ cung ứng bền vững với các tập đoàn đa quốc gia.

Nâng chuẩn công nghệ, chất lượng để tham gia chuỗi cung ứng

Nhìn từ phía doanh nghiệp FDI, khoảng cách về trình độ công nghệ và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vẫn là một trong những rào cản khiến doanh nghiệp Việt Nam chưa thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.

Ông Dương Văn Ngân, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ MITAC cho biết, doanh nghiệp hiện duy trì khoảng 600 lao động, lượng đơn hàng ổn định đến hết năm 2026 và đang tiếp tục lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, dự kiến gia tăng nhu cầu tuyển dụng trong năm 2027. Tuy nhiên, dù mong muốn hợp tác và sử dụng nguồn cung trong nước, MITAC vẫn phải phụ thuộc nhiều vào các chuỗi cung ứng từ châu Âu và Trung Quốc do trình độ công nghệ của phần lớn doanh nghiệp nội địa chưa theo kịp tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.

Thành phố xác định công nghiệp hỗ trợ là ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Thực tế này cho thấy, cơ hội tham gia chuỗi cung ứng không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp của các tập đoàn FDI, mà trước hết đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư công nghệ và kiểm soát chất lượng. Ông Dương Văn Ngân kiến nghị thành phố và các cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng cao trình độ công nghệ, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất trong nước, chuyển đổi xanh và tự động hóa cũng đang trở thành yêu cầu quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh. Bà Vũ Thị Hoa, Trưởng ban Kiểm tra Hội Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, thành viên Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn chia sẻ doanh nghiệp đã chủ động mời chuyên gia Hàn Quốc tư vấn, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đồng thời triển khai các giải pháp giảm phát thải carbon, áp dụng công cụ quản trị 5S và Kaizen.

Đặc biệt, việc đầu tư tự động hóa đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Với một dây chuyền sản xuất dây đèn LED, trước đây doanh nghiệp cần từ 3 đến 4 công nhân thực hiện các công đoạn gắn chip và bọc nhựa. Sau khi tự động hóa, toàn bộ quy trình từ nạp nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm chỉ cần một công nhân vận hành. Qua đó, doanh nghiệp vừa giảm áp lực về lao động, vừa nâng cao năng suất và bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng đều.

Những ý kiến tại hội thảo cho thấy, để phát triển công nghiệp hỗ trợ, Hà Nội cần kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Khi doanh nghiệp nội địa đáp ứng được yêu cầu về công nghệ, chất lượng, quản trị và môi trường, cơ hội kết nối với các tập đoàn FDI mới có thể chuyển hóa thành những hợp đồng cung ứng cụ thể, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp Thủ đô.