Hà Nội mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho doanh nghiệp

Tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh là những yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Trong bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều biến động, Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng đa dạng hóa thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp nhà nhập khẩu và khai thác tốt hơn những cơ hội từ các FTA.

Mở rộng cánh cửa tiếp cận thị trường quốc tế

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Sở Công Thương TP Hà Nội trong tháng 10 vừa qua là hoạt động tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ tại Hồng Kông (Trung Quốc), diễn ra từ ngày 20- 23. Tại đây, các doanh nghiệp Hà Nội đã có cơ hội giới thiệu với nhà mua hàng quốc tế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hoàn toàn bằng tay từ các làng nghề thuộc khu vực Phú Nghĩa, Phượng Dực, Thường Tín, Bát Tràng…

Đoàn công tác Sở Công Thương Hà Nội tham quan gian hàng tại Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ tại Hồng Kông năm 2026.

Theo ghi nhận, hoạt động quảng bá tại hội chợ này đã thu hút sự chú ý của các nhà nhập khẩu đến từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản - những thị trường trọng điểm của doanh nghiệp. Khách mua hàng quốc tế đánh giá tích cực các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam nhờ tính nguyên bản, kỹ thuật chế tác tinh xảo và việc sử dụng hiệu quả các chất liệu tự nhiên và khả năng đáp ứng đơn hàng với số lượng tối thiểu.

Đây cũng dịp để Sở Công Thương thành phố kết nối với Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông, tăng cường trao đổi thông tin thị trường, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà nhập khẩu, nhà phân phối và nghiên cứu khả năng thu hút các đối tác quốc tế tham gia Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ tổ chức tại Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tại Hồng Kông, sau chương trình, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp tổng hợp kết quả giao thương, hỗ trợ kết nối đối tác và cập nhật thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế, bao bì cũng như yêu cầu đặt hàng của các thị trường mục tiêu.

Nếu hoạt động tại Hồng Kông mở thêm cơ hội cho sản phẩm làng nghề tiếp cận các nhà mua hàng quốc tế, thì việc khai thác thị trường Halal lại cho thấy hướng tiếp cận mới của Hà Nội trong hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Ngày 29/10, Sở Công Thương thành phố tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn về cơ hội tiếp cận thị trường Halal và khai thác ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA).

VIFTA và CEPA là hai hiệp định thương mại quan trọng, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với các đối tác tại khu vực Tây Á và Trung Đông. Việc tận dụng hiệu quả các cam kết thương mại, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đối với sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal ngày càng được quan tâm, có thể mở ra thêm dư địa cho hàng hóa Hà Nội tiếp cận những thị trường mới.

Thông qua hội nghị, doanh nghiệp được cập nhật thông tin về thị trường, cơ hội hưởng ưu đãi từ các hiệp định và những yêu cầu đặt ra khi xuất khẩu sản phẩm Halal. Đây là bước hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về điều kiện tiếp cận thị trường, chủ động chuẩn bị năng lực sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan.

Hai hoạt động trên cho thấy xúc tiến thương mại của Hà Nội không chỉ tập trung vào việc đưa doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm mà còn hướng tới cung cấp thông tin, kết nối đối tác và hỗ trợ khai thác các thị trường có tiềm năng. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp, nhất là các cơ sở sản xuất và làng nghề, có thêm điều kiện mở rộng đầu ra, đồng thời từng bước nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thương mại quốc tế.

Xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng

Những nỗ lực mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp đang được triển khai trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Nội ghi nhận kết quả tích cực.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 của Hà Nội.

Theo số liệu từ Thống kê TP Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2026, hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn thành phố thời gian qua tiếp tục có nhiều điểm sáng trong bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế còn nhiều biến động.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Mười ước đạt 1.914 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước 1.012 triệu USD, tăng 0,6% và tăng 11,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 902 triệu USD, tăng 0,3% và tăng 9,7%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện 286 triệu USD, tăng 12%; phương tiện vận tải và phụ tùng 266 triệu USD, tăng 20,2%; hàng nông sản 107 triệu USD, tăng 25,9%; xăng dầu 96 triệu USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh 37 triệu USD, tăng 17,0%; giầy dép các loại và sản phẩm từ da 36 triệu USD, tăng 0,2%; hàng hóa khác 508 triệu USD, tăng 15,3%.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 18.619 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước 10.035 triệu USD, tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 8.584 triệu USD, tăng 16,2%.

Các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 10 tháng tăng so với cùng kỳ gồm máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện 2.809 triệu USD, tăng 19,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng 2.542 triệu USD, tăng 10,2%; hàng nông sản 1.486 triệu USD, tăng 22,8%; xăng dầu 812 triệu USD, tăng 69,6%; giầy dép các loại và sản phẩm từ da 374 triệu USD, tăng 2,7%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh 326 triệu USD, tăng 16,6%; hàng hóa khác 4.767 triệu USD, tăng 8,7%.

Theo Thống kê Hà Nội, thời gian qua, các doanh nghiệp đã tiếp tục chủ động duy trì đơn hàng, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tận dụng các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Hoạt động nhập khẩu cũng cho thấy nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị và hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với thị trường trong và ngoài nước, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Theo Sở Công Thương, trong thời gian tới, việc lựa chọn doanh nghiệp có năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm tốt, thiết kế phù hợp và khả năng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu để tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế sẽ tiếp tục được chú trọng. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành, Hà Nội hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và làng nghề Thủ đô nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy giá trị sản phẩm truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm Việt Nam đến khách hàng quốc tế.