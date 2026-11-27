Ứng dụng AI trong quản lý giao thông

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, thành phố xác định ứng dụng công nghệ, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và xử lý vi phạm giao thông.

Hà Nội triển khai camera AI điều khiển giao thông từ tháng 12 - VnEconomy

UBND thành phố giao Công an TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông” theo Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC DaiThanh) tích hợp hệ thống gần 200 Camera AI được bố trí tại các tuyến giao thông trọng điểm, trường học và nhiều vị trí quan trọng trên địa bàn.

Thành phố yêu cầu mở rộng độ phủ hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng AI, kết nối đồng bộ dữ liệu để chuyển phương thức làm việc từ phát hiện thủ công sang cảnh báo, xử phạt nguội tự động. Cùng với đó, thúc đẩy kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung về đăng ký xe, xử lý vi phạm và tai nạn giao thông với Sở Xây dựng, Sở Y tế cùng các cơ quan liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao tham mưu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới phục vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thành phố cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) vào hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh.

Bên cạnh giải pháp công nghệ, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng.

Xử lý điểm đen, chống tái lấn chiếm vỉa hè

Cùng với việc tăng cường giám sát và xử lý vi phạm, Hà Nội yêu cầu rà soát, khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, đặc biệt tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn, khu vực cổng trường học và các trục cửa ngõ hướng tâm thường xuyên ùn tắc.

Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu các giải pháp tổng thể về quy hoạch, đầu tư hạ tầng và tổ chức không gian đô thị gắn với mục tiêu kéo giảm tai nạn, ùn tắc. Cơ quan này cũng phối hợp với chính quyền cấp xã xử lý, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, vỉa hè, lòng đường; nghiên cứu phương án phân bố lại các trung tâm dân cư, cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất và phát triển đô thị theo mô hình TOD, gắn với giao thông công cộng.

Đối với các xã, phường, thành phố yêu cầu thường xuyên rà soát, đưa điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông vào danh mục công việc cấp bách để tập trung xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo phân cấp. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hè đường, thi công công trình gây cản trở giao thông; kiên quyết rào chắn, xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở qua đường sắt thuộc trách nhiệm quản lý.

Trong lĩnh vực giáo dục, 100% cơ sở giáo dục được yêu cầu tổ chức ký cam kết với học sinh, phụ huynh về chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Thành phố cũng giao Sở Y tế củng cố mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115, hiện đại hóa hệ thống điều phối, tích hợp công nghệ định vị chính xác vị trí nạn nhân và phân loại tình trạng bệnh lý từ xa qua ứng dụng số nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu giải pháp kiểm soát ô nhiễm, chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ tăng cường hợp tác quốc tế, tham khảo các mô hình an toàn giao thông tiên tiến như Safe System, Vision Zero và hỗ trợ thu hút nguồn lực, công nghệ cho các dự án giao thông công cộng, giao thông thông minh.

Thông qua các nhóm nhiệm vụ từ ứng dụng công nghệ, xử lý vi phạm đến hoàn thiện hạ tầng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Hà Nội hướng tới kéo giảm tai nạn, ùn tắc và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.