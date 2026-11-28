Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6594 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố mở rộng hệ thống camera AI, kết nối dữ liệu để chuyển từ phát hiện thủ công sang cảnh báo, xử phạt nguội tự động.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông” (theo Quyết định số 456 của Thủ tướng Chính phủ).

Công an thành phố mở rộng độ phủ sóng của hệ thống camera giám sát thông minh (AI), kết nối đồng bộ dữ liệu để chuyển đổi phương thức làm việc từ phát hiện thủ công sang cảnh báo, xử phạt “nguội” tự động. Thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung (đăng ký xe, xử lý vi phạm, tai nạn giao thông) với Sở Xây dựng, Sở Y tế và các cơ quan liên quan.

Đồng thời, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông./.