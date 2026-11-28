UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6594/UBND-ĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo nội dung công văn, UBND thành phố giao Công an thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường số lượng, thời lượng tin, bài, phóng sự trên các trang thông tấn báo chí, khai thác hiệu quả nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông; tăng cường giáo dục về an toàn giao thông trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp; sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, YouTube...) và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho khoảng 2.000 học sinh Trường THPT Ngô Thì Nhậm (xã Đại Thanh, Hà Nội). Ảnh: Phạm Công

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao Công an thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông” (theo Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Công an thành phố mở rộng độ phủ sóng của hệ thống camera giám sát thông minh (AI), kết nối đồng bộ dữ liệu để chuyển đổi phương thức làm việc từ phát hiện thủ công sang cảnh báo, xử phạt “nguội” tự động. Thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung (đăng ký xe, xử lý vi phạm, tai nạn giao thông) với Sở Xây dựng, Sở Y tế và các cơ quan liên quan.

Đồng thời, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ quy định; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; xe tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng; các vi phạm trong lĩnh vực vận tải đường bộ...; tiếp tục xử lý kiên quyết, triệt để các vi phạm về trật tự đô thị, bảo đảm “đường thông, hè thoáng”.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp xã để hướng dẫn, phân luồng giao thông; nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Cùng với đó, Sở yêu cầu 100% cơ sở giáo dục tổ chức ký cam kết với học sinh và phụ huynh về việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn các nhà trường quản lý chặt chẽ học sinh điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3, xe máy điện, xe đạp điện; bảo đảm học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên phải được giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn mới được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

UBND các xã, phường thường xuyên rà soát, đưa các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý vào danh mục các công việc cấp bách cần tập trung xử lý ngay (hoặc kiến nghị xử lý theo phân cấp).

UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân lấn chiếm hè đường, hoặc triển khai các phương án tổ chức giao thông, thực hiện thi công công trình gây cản trở, ùn tắc giao thông, làm hư hại các hạng mục, công trình giao thông.