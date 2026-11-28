Hà Nội mở rộng camera AI, hướng tới phạt nguội tự động
Trước những hiệu quả camera AI mang lại, UBND Thành phố Hà Nội vừa có công văn 6594 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, văn bản chỉ đạo Công an Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống camera AI, kết nối dữ liệu để chuyển từ phát hiện thủ công sang cảnh báo, xử phạt nguội tự động.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-mo-rong-camera-ai-huong-toi-phat-nguoi-tu-dong-246261128161904573.htm