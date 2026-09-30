Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Công văn số 4957/UBND-ĐT ngày 28/9/2026 về việc mở mới tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên.

Hà Nội mở mới tuyến buýt điện liên tỉnh Gia Lâm - Hưng Yên. Ảnh minh họa

Theo công văn, tuyến xe buýt điện Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên được tổ chức theo hình thức tuyến buýt liên tỉnh. Chủ trương mở tuyến trước đó đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận tại Văn bản số 4041/UBND-ĐT ngày 7/8/2026.

Đáng chú ý, thành phố thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án vận hành tuyến từ hình thức “không trợ giá” sang “có trợ giá”.

Việc điều chỉnh được định hướng nhằm nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, tăng cường kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông xanh, văn minh và hiện đại.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng công ty Vận tải Hà Nội rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành.

Các đơn vị phải tính toán cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, dự toán chi phí và phương án trợ giá, đồng thời đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn ngân sách thành phố trước khi triển khai.

Thành phố cũng lưu ý việc xây dựng phương án tuyến phải rà soát mức độ trùng lặp với các tuyến xe buýt hiện có và những tuyến tỉnh Hưng Yên đang nghiên cứu, qua đó tránh chồng chéo và lãng phí ngân sách.