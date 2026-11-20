Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 bắt đầu từ 7h ngày mai (21/11) với nghi lễ dâng hương vua Lý Thái Tổ. Tiếp đó, từ 7h30 đến 9h30, các đoàn diễu hành sẽ xuất phát từ khu vực sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đi qua các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.

Với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân, chương trình giới thiệu nhiều di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Thủ đô thông qua các nghi lễ truyền thống, điệu múa cổ, trò chơi dân gian và những sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề. Qua đó, đưa các thực hành di sản đến gần hơn với công chúng và du khách.

Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân các xã, phường của Hà Nội sẽ tham gia diễu hành, trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh minh hoạ: C.P

Sau lễ khai mạc và diễu hành, các đoàn nghệ nhân tiếp tục tham gia biểu diễn, giao lưu tại nhiều sân khấu quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tại sân khấu vườn hoa Đền Bà Kiệu, công chúng có thể thưởng thức ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và các tiết mục mang âm hưởng dân gian. Trong khi đó, khu vực ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay giới thiệu âm nhạc đương đại, các tiết mục của ca sĩ, nhóm nhạc trẻ và câu lạc bộ flashmob.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi trình diễn nhiều loại hình di sản như múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long. Các nhà hát Chèo Hà Nội và Cải lương Hà Nội cũng có chương trình biểu diễn phục vụ người dân, du khách vào buổi chiều.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, không gian văn hóa tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và diều Bá Dương Nội.

Đáng chú ý, ba biệt thự cổ trong khu vực quảng trường được bố trí thành không gian trải nghiệm mặc cổ phục, áo dài, trò chơi dân gian ứng dụng công nghệ thực tế ảo và trình diễn ánh sáng với chủ đề “12 mùa hoa Hà Nội”. Các khu vực lân cận cũng tổ chức hoạt động giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm và sản phẩm văn hóa sáng tạo.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 do UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì thực hiện, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, trọng tâm tại Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Trong hai ngày 23 và 24/11, các xã, phường trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức hoạt động hưởng ứng tại các thiết chế văn hóa, di tích, điểm sinh hoạt cộng đồng và không gian công cộng. Các chương trình gồm biểu diễn văn nghệ, thể thao quần chúng, giao lưu câu lạc bộ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản, làng nghề và ẩm thực địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội kỳ vọng tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa đa dạng, đồng thời lan tỏa giá trị di sản truyền thống từ khu vực trung tâm đến các địa bàn dân cư.