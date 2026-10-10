Hà Nội: Mở làn rẽ phải liên tục tại nút giao Xuân La – Võ Chí Công

Nút giao ngã tư Xuân La – Võ Chí Công (thuộc địa bàn phường Tây Hồ, Hà Nội) là điểm nóng về giao thông với mật độ phương tiện qua lại rất cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Khu vực này chịu áp lực kép khi vừa là điểm kết nối Khu đô thị Ciputra, vừa đón dòng phương tiện từ các trục hành chính trung tâm phường Tây Hồ.

Nhiều thời điểm, lượng xe từ đường Xuân La đổ ra đường Võ Chí Công rất đông khiến dòng phương tiện phải nhích từng chút một. Số lượng làn đường dừng chờ đèn đỏ quá ít so với lưu lượng thực tế, dẫn đến tình trạng xe cộ xếp hàng dài choán hết mặt đường mỗi khi đèn đỏ bật lên.

Hình ảnh người dân chờ đèn đỏ tại ngã tư nút giao Xuân La - Võ Chí Công. Ảnh chụp ngày 8/10. Ảnh: V.A.

Bất cập lớn nhất là đoạn qua nút giao không có làn rẽ phải độc lập. Các phương tiện muốn rẽ ra đường Võ Chí Công buộc phải "chôn chân" phía sau luồng xe chờ đi thẳng.

Ở chiều ngược lại, lòng đường bị thu hẹp bởi vỉa hè hai bên và các đảo giao thông trung tâm, khiến dòng xe sau khi thoát qua đèn đỏ rơi vào cảnh dồn cục, chen lấn làn đường, gây mất an toàn giao thông.

Nút giao Xuân La - Võ Chí Công nằm ngay trước Trường THCS Tây Hồ. Ảnh chụp 8/10. Ảnh: V.A.

Đáng chú ý, áp lực càng gia tăng khi nút giao nằm ngay trước cổng Trường Tiểu học và THCS Tây Hồ. Vào giờ đưa đón học sinh, ô tô và xe máy tập trung đông đúc, nhiều phụ huynh dừng đỗ xe dưới lòng đường khiến việc lưu thông qua đây thêm khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các em học sinh.

Xén vỉa hè, mở làn rẽ phải liên tục tại nút giao Xuân La – Võ Chí Công. Ảnh chụp 8/10. Ảnh: V.A.

Trước thực trạng trên, UBND phường Tây Hồ đã chủ trì đầu tư và thi công bằng nguồn vốn ngân sách phường; phối hợp liên ngành cùng Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và Ban Duy tu hạ tầng giao thông tiến hành xén một phần vỉa hè để mở rộng lòng đường, hình thành làn rẽ phải liên tục từ Xuân La ra Võ Chí Công.

Theo đó, đơn vị thi công tiến hành xén khoảng 76,8 m vỉa hè phía bên phải với chiều rộng 3,8 m để làm làn rẽ riêng. Đồng thời, xén tiếp 30 m vỉa hè (bề rộng xén 2,5 m) để di chuyển trạm dừng xe buýt ra vị trí phù hợp. Giải pháp này giúp các phương tiện chuyển hướng nhanh chóng, không phải dừng chờ cùng dòng xe đi thẳng.

Việc tổ chức giao thông, sơn kẻ vạch, di chuyển biển báo, cột đèn tín hiệu và camera tại nút giao được thực hiện đồng bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT).

Ghi nhận trong ngày 9/10, các hạng mục hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật, di dời cây xanh và chuyển trụ đèn tín hiệu đã hoàn tất. Phần đường mở rộng cũng đã được thảm nhựa xong. Rào chắn, biển báo cũng đã được tháo dỡ. Các công nhân sẽ gấp rút hoàn thiện các phần việc cuối cùng như sơn kẻ vạch phân làn và lắp đặt hệ thống camera, đèn tín hiệu mới.

Việc thảm nhựa mặt đường diễn ra rạng sáng 9/10. Ảnh: M.Đ.

Việc thảm nhựa mặt đường hoàn thành rạng sáng 9/10. Ảnh: M.Đ.

Ông Phạm Minh Đức, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Ban Quản lý Hồ Tây) cho biết, công trình được triển khai từ đầu tháng 9. Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và bảo đảm an toàn cho học sinh, toàn bộ công tác thi công được thực hiện vào ban đêm, từ 20h đến 5h sáng hôm sau.

"Đêm qua (đêm mùng 8, rạng sáng 9/10), đơn vị thi công đã hoàn thành việc thảm nhựa hoàn trả mặt đường. Hôm nay, người dân đã có thể lưu thông thuận lợi qua khu vực này" – ông Đức cho biết thêm.

Ngày 9/10, người dân đã có thể lưu thông thuận lợi qua khu vực mở rộng làn đường này. Ảnh: M.Đ.

Việc bổ sung làn rẽ phải liên tục được kỳ vọng sẽ giúp phương tiện thoát qua nút giao nhanh hơn, giảm tình trạng ùn ứ trên đường Xuân La và hạn chế xung đột luồng tuyến. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài vẫn phụ thuộc vào phương án tổ chức giao thông chi tiết sau hoàn thiện, ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân và việc bảo đảm trật tự đô thị tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.