Hà Nội mở làn BRT, giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ thay đổi ra sao?

Video: Hình ảnh giao thông tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ khi mở làn BRT

Từ ngày 15/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành, cho phép các xe đi vào làn dành cho xe buýt nhanh BRT nhằm giảm áp lực giao thông trong thời gian thi công cầu vượt.

Ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News sáng 16/9, lượng xe qua nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đông đúc trong giờ cao điểm.

Xe máy và ô tô nối nhau di chuyển nhưng giao thông vẫn được duy trì, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Dòng xe từ đường Láng Hạ hướng sang Giảng Võ tăng nhanh.

Các xe nối đuôi nhau qua nút giao, có thời điểm di chuyển chậm do mật độ phương tiện cao.

Tại khu vực quay đầu, xe máy và ô tô nối thành từng hàng, di chuyển chậm.

Tuy nhiên, sau khi qua khu vực này, dòng xe nhanh chóng giãn ra, giao thông trở nên thông thoáng hơn.

Một số người điều khiển phương tiện chưa nắm rõ phương án tổ chức giao thông mới nên vẫn di chuyển theo thói quen cũ, chưa chủ động sử dụng làn BRT. Vì vậy, một số làn đường có thời điểm tập trung đông phương tiện.

Ở chiều Giảng Võ đi Láng Hạ, giao thông thông thoáng hơn. Các phương tiện di chuyển tương đối thuận lợi qua khu vực nút giao.

Trên đường Láng Hạ, dòng xe được duy trì ổn định. Trong thời điểm ghi nhận, dù lượng xe đông, khu vực chưa xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài.

Anh Chí, người thường xuyên đi qua tuyến đường này, cho biết sáng 16/9, anh bất ngờ khi chứng kiến nhiều ô tô, xe máy đi vào làn BRT, vốn trước đây dành riêng cho xe buýt nhanh. “Tôi khá bất ngờ khi thấy các phương tiện cùng đi vào làn này, bởi tuyến đường có nhiều camera AI, nếu đi sai làn có thể bị xử phạt. Sau khi tìm hiểu thông tin trên báo chí, tôi mới biết phương án tổ chức giao thông đã được điều chỉnh, cho phép các phương tiện lưu thông vào làn BRT tại khu vực này”, anh Chí nói.

Anh Linh, làm việc tại một công ty trên đường Giảng Võ, cho biết việc mở làn BRT giúp tuyến Láng Hạ - Giảng Võ thông thoáng hơn so với trước. “Nhà tôi ở Mỹ Đình, sáng nào tôi cũng đi qua tuyến đường này để đến chỗ làm. Trước đây, khu vực thường xuyên ùn ứ, việc di chuyển khá vất vả. Hôm nay, khi các phương tiện được phép đi vào làn BRT, tôi cảm giác mặt đường rộng hơn, việc đi lại cũng thuận lợi hơn”, anh Linh chia sẻ.

Việc mở làn BRT cho các phương tiện góp phần tăng thêm không gian lưu thông, giúp dòng xe được phân bổ trên nhiều làn thay vì tập trung vào các làn đường còn lại.

Phương án cho các phương tiện lưu thông vào làn BRT được Hà Nội triển khai nhằm giảm áp lực giao thông tại nút Láng Hạ - Giảng Võ trong thời gian thi công cầu vượt.