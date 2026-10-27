Hà Nội 'mở đường' cho các giải pháp công nghệ Việt

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Learn to Leap giới thiệu các sản phẩm về giải pháp giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo và robot. Ảnh: Kim Tiến

Kết nối nhu cầu thực tế

Với một đô thị lớn như Hà Nội, công nghệ có thể góp phần giải quyết nhiều vấn đề từ quản lý đô thị, chăm sóc sức khỏe đến môi trường và dịch vụ công. Cơ hội của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc cung cấp thiết bị, phần mềm mà còn ở khả năng tham gia giải quyết những nhu cầu cụ thể, từ nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ đến sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.

Thời gian qua, Hà Nội từng bước cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác thành nhiệm vụ khoa học, công nghệ có đầu ra xác định. Tuy nhiên, để sản phẩm công nghệ phát huy hiệu quả, bên cạnh việc hoàn thiện giải pháp, doanh nghiệp còn cần điều kiện triển khai phù hợp trong thực tế.

Với nhu cầu giao, nhận hàng ngày càng linh hoạt tại các khu chung cư và địa điểm công cộng, Công ty Cổ phần Adela Building phát triển SmartLocker, thương hiệu Adela - hệ thống tủ gửi, nhận đồ thông minh hoạt động 24/7.

Hàng hóa được lưu giữ trong các ngăn tủ bảo mật, người nhận chủ động đến lấy vào thời gian phù hợp, góp phần hạn chế thất lạc, nhầm lẫn và giảm phụ thuộc vào giao nhận trực tiếp. Giải pháp này có thể triển khai tại chung cư, trung tâm thương mại, khu thể thao và các địa điểm công cộng.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đưa sản phẩm vào các khu chung cư còn gặp trở ngại do mô hình quản lý giữa các tòa nhà chưa thống nhất. Vướng mắc này cho thấy, hoàn thiện công nghệ mới chỉ là một phần của quá trình thương mại hóa. Doanh nghiệp còn cần cơ hội tiếp cận địa điểm ứng dụng và cơ chế phối hợp thuận lợi để sản phẩm được thử nghiệm, đánh giá và triển khai rộng hơn.

Công ty Cổ phần Adela Building phát triển SmartLocker, hệ thống tủ gửi, nhận đồ thông minh hoạt động 24/7. Ảnh: Kim Tiến

Bên cạnh khó khăn trong tìm kiếm địa điểm ứng dụng, doanh nghiệp công nghệ còn cần những đối tác đủ năng lực để hoàn thiện sản phẩm. Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Learn to Leap phát triển các giải pháp giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot (Robotics).

Theo ông Lê Văn Trí, Tổng Giám đốc công ty, doanh nghiệp có thể chủ động phát triển phần mềm và chương trình đào tạo, nhưng việc tìm kiếm đơn vị sản xuất phần cứng theo yêu cầu còn khó khăn, khiến công ty vẫn phải đặt hàng từ nước ngoài.

Từ thực tế đó, ông Lê Văn Trí đánh giá các hoạt động kết nối doanh nghiệp của Hà Nội, trong đó có Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, là kênh thiết thực giúp doanh nghiệp tiếp cận chính quyền, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông kỳ vọng các nền tảng này tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối, cung cấp thông tin đã được xác thực về năng lực của các đơn vị tham gia, giúp doanh nghiệp tìm được đối tác phù hợp để cùng phát triển, hoàn thiện sản phẩm. Đây là yêu cầu đáng chú ý đối với những lĩnh vực doanh nghiệp trong nước còn hạn chế về năng lực sản xuất, như phần cứng.

Những phản ánh từ doanh nghiệp cho thấy, kết nối cung - cầu công nghệ cần đi xa hơn việc giới thiệu sản phẩm hay công bố dữ liệu. Doanh nghiệp cần tìm được đối tác phù hợp, địa điểm thử nghiệm và khách hàng để kiểm chứng hiệu quả của giải pháp trước khi đầu tư mở rộng.

Từ nhiệm vụ nghiên cứu đến thị trường

Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Lê Thu Hiền cho biết, thành phố đang từng bước chuyển từ hỗ trợ phân tán sang đặt hàng theo bài toán lớn, công nghệ chiến lược và khả năng ứng dụng, thương mại hóa. Đến tháng 9-2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận khoảng 160 đề xuất đặt hàng, xét tài trợ từ các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Hà Nội hiện có 226 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khoảng 10.996 doanh nghiệp công nghệ số. Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, Chợ Chuyển đổi số và Trung tâm Đổi mới sáng tạo là những nền tảng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và đơn vị có nhu cầu.

Yêu cầu đặt ra là chuyển những kết nối này thành hợp tác cụ thể, tạo thêm cơ hội cho sản phẩm công nghệ được thử nghiệm và ứng dụng.

Hà Nội đang phát triển các thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, chuyên gia, đối tác. Ảnh: Kim Tiến

Hà Nội đang triển khai những nhiệm vụ công nghệ có quy mô đầu tư lớn. Cùng với đó, Hà Nội đang phát triển các thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, gồm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quỹ Đầu tư mạo hiểm cùng các nền tảng giao dịch, kết nối công nghệ.

Những thiết chế này cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, chuyên gia, đối tác và thị trường, gắn hoạt động kết nối với nhu cầu thực tế.

Để công nghệ Việt đi xa hơn, Hà Nội cần nghiên cứu cơ chế thử nghiệm sản phẩm trong môi trường thực tế, đánh giá độc lập và xem xét mua sắm, thuê dịch vụ khi giải pháp chứng minh hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy định hiện hành.

Khi các khâu từ đặt hàng, nghiên cứu đến thử nghiệm, thương mại hóa được kết nối chặt chẽ, nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ sẽ có thêm cơ hội chuyển hóa thành sản phẩm thiết thực, phục vụ người dân và sự phát triển của Thủ đô.