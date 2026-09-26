UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch về việc tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý vi phạm PCCC tại các kho bãi, nhà xưởng

Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, phân loại cụ thể từng hành vi vi phạm, mức độ nguy hiểm, tình trạng pháp lý và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Lộ trình triển khai được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Tổng rà soát, thống kê toàn bộ đối tượng thuộc phạm vi kế hoạch trên địa bàn từng xã, phường, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Giai đoạn 2: Phân loại và tổ chức tập trung xử lý, bảo đảm giải quyết dứt điểm, triệt để các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý II/2027.

Thành phố yêu cầu trước mắt tập trung xử lý ngay các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng, hoặc các công trình đã có quyết định đình chỉ, bị áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước nhưng vẫn lén lút hoạt động. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án ứng phó sẵn sàng khi xảy ra sự cố.

Để xử lý triệt để vi phạm, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị cung cấp nước sạch rà soát 100% hợp đồng dịch vụ, thực hiện ngay việc giảm hoặc ngừng cung cấp nước đối với các công trình ký kết hợp đồng không đúng quy định pháp luật.

Tương tự, Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị bán lẻ điện rà soát thực trạng hợp đồng, thực hiện ngay việc giảm hoặc ngừng cung cấp điện đối với các công trình vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố chịu trách nhiệm tổng kiểm tra về PCCC, an ninh trật tự, quản lý cư trú, tập trung vào các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động; đồng thời xây dựng phương án chữa cháy tại các khu vực tập trung nhà xưởng, kho bãi vi phạm.

Sở Xây dựng cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền cấp xã xác định nguồn gốc đất, mục đích sử dụng, tình trạng cấp phép và quản lý trật tự xây dựng. Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp có trách nhiệm nắm tình hình chấp hành quy định PCCC đối với các cơ sở thuộc địa bàn quản lý.

Quá trình thực hiện đợt cao điểm này tuân thủ nghiêm nguyên tắc "Rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả". UBND cấp xã có nhiệm vụ lập danh mục toàn bộ công trình vi phạm với đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, quy mô, mức độ vi phạm, thời hạn hoàn thành và cán bộ phụ trách.

Thành phố khẳng định sẽ thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên. Kết quả xử lý các công trình vi phạm sẽ được đưa trực tiếp vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng của địa phương, người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách.