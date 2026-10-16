Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dịp cuối năm 2026

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Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7101/BHXH-TTHT phát động đợt tuyên truyền cao điểm nhân Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI và các tháng cuối năm 2026.

Trong đợt cao điểm này, Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và toàn diện về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trọng tâm là việc triển khai Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, các quy định pháp luật bảo hiểm y tế hiện hành và các nội dung cốt lõi của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội dự kiến được thảo luận, xem xét tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI.

Song song với đó, tập trung tuyên truyền về các chủ đề: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giải quyết chi trả chế độ kịp thời, giảm số tiền chậm đóng và lan tỏa các mô hình, cách làm hay tại cơ sở.

Đợt tuyên truyền cao điểm các tháng cuối năm 2026 được thiết kế phù hợp với đặc thù từng nhóm người tham gia. Cụ thể như, đối với nhóm bảo hiểm xã hội bắt buộc, tập trung vào các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; chủ hộ kinh doanh; người hoạt động không chuyên trách; dân quân thường trực. Nội dung truyền thông làm rõ trách nhiệm, quyền lợi, quy định xử lý chậm đóng, trốn đóng và những thiệt thòi khi nhận bảo hiểm xã hội một lần. Các hình thức triển khai bao gồm hội nghị đối thoại trực tiếp, tư vấn 1-1 tại khu/cụm công nghiệp, kết hợp truyền thông số qua infographic, video ngắn và mã QR.

Đối với nhóm bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới lao động tự do, nông dân, tiểu thương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Điểm nhấn trọng tâm là phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 02/06/2026 của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn Thủ đô. Truyền thông khẳng định giá trị nhân văn của lương hưu, thẻ bảo hiểm y tế khi về già và chế độ thai sản thông qua các hội nghị tư vấn tại tổ dân phố, chiến dịch ra quân lưu động và truyền thông qua Zalo cộng đồng.

Đối với nhóm bảo hiểm y tế, đẩy mạnh vận động học sinh, sinh viên, hộ gia đình, người lao động và các nhóm đối tượng được ngân sách thành phố hỗ trợ. Nhấn mạnh vai trò "phao cứu sinh" của thẻ bảo hiểm y tế trước nguy cơ chi phí y tế lớn khi ốm đau, bệnh tật, đồng thời ứng dụng tin nhắn, Zalo, thông báo trực tiếp để đôn đốc gia hạn kịp thời.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thực chất, tránh hình thức, Bảo hiểm xã hội thành phố giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị.

Bảo hiểm xã hội cơ sở tổ chức tối thiểu 2 hội nghị/tháng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình; tối thiểu 2 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ/tuần tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, chợ, hộ kinh doanh.

Toàn thành phố tổ chức ít nhất 1 đợt ra quân quy mô toàn Hà Nội trong các tháng cuối năm 2026.

Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu mỗi hoạt động tuyên truyền phải đo lường rõ ràng, từ số hoạt động, số người tiếp cận/được tư vấn, cho đến số người phát triển mới, tái tục và tiếp tục theo dõi vận động.

Bảo hiểm xã hội các cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lan tỏa tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thời gian qua, công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức triển khai.

Trong 9 tháng đầu năm, bảo hiểm xã hội các cơ sở tại Hà Nội đã tổ chức hơn 7.000 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ với 44.826 lượt người được truyền thông; tổ chức 419 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 200 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố đăng tải 1.043 tin, bài, văn bản, infographic; trả lời 4.730 câu hỏi của người dân, người lao động trên các kênh thông tin.