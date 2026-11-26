Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội tại dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, tại ô đất ký hiệu 6.2, thuộc quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội.

Theo thông tin công bố, về giá bán căn hộ chưa VAT là 32.035.251 đồng/m²; giá bán căn hộ gồm VAT 5%, chưa có kinh phí bảo trì là 33.637.014 đồng/m²; giá bán bao gồm VAT 5% và 2% phí bảo trì là 34.277.719 đồng/m².

Giá thuê mua căn hộ chưa bao gồm VAT 5% là 356.627 đồng/m²/tháng; giá thuê mua gồm VAT 5% chưa có kinh phí bảo trì 2% là 374.458 đồng/m²/tháng.

Phối cảnh dự án nhà ở cho công an nằm ở đường Lê Trọng Tấn. (Ảnh: UBND phường Dương Nội).

Mức giá này được xác định trên cơ sở hồ sơ giá bán, giá thuê mua do Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội (chủ đầu tư dự án) gửi cơ quan chức năng.

Chủ đầu tư cho biết cơ sở xác định giá bán được dựa trên các yếu tố đầu vào như tổng chi phí xây dựng, diện tích đất, diện tích phân bổ nhà, lợi nhuận định mức của dự án. Theo tính toán, tổng chi phí đầu tư xây dựng của dự án là hơn 2.474 tỷ đồng.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất 6.2 có quy mô sử dụng đất khoảng 1,13ha, do Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội làm chủ đầu tư.

Quy mô dự án gồm 3 khối nhà ở xã hội cao 30 tầng, cung cấp khoảng 1.056 căn hộ chung cư, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.500 người. Dự án dự kiến nhận hồ sơ từ 30/11 trong thời gian một tháng. Thời gian bàn giao nhà vào quý IV/2028.

Trước đó, một số dự án nhà ở xã hội khác tại Hà Nội cũng ghi nhận mức giá bán hơn 30 triệu đồng/m². Đơn cử, dự án nhà ở xã hội tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình có giá bán bình quân khoảng 32,24 triệu đồng/m².

Dự án Valenta Nguyễn Xiển tại phường Thanh Liệt có giá bình quân khoảng 31,4 triệu đồng/m². Dự án nhà ở xã hội Phúc Thịnh tại xã Phúc Thịnh có giá bán tạm tính gần 29,8 triệu đồng/m².

Thời gian qua, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội liên tiếp công bố giá bán và kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đang bổ sung nguồn cung phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Hà Nội.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội mới đây, hai dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư tại xã Hạ Bằng sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12 đến 31/12.

Cụ thể, dự án khu nhà ở xã hội Tân Xã có quy mô 112 căn hộ, trong đó có 98 căn để bán, 14 căn dành cho thuê và thuê mua. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m².

Dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất cung cấp 207 căn hộ để bán, 24 căn cho thuê và thuê mua. Giá bán bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m² (đã gồm VAT). Với diện tích căn hộ từ 37,56 - 77m², người mua có thể sở hữu căn hộ với tổng chi phí từ khoảng 880 triệu đồng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ tại hai dự án này vào tháng 1/2027. Thời gian bàn giao nhà dự kiến trong quý IV/2027.