Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất và Tân Xã - Thạch Thất, cùng nằm tại xã Hạ Bằng, dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12.

Cả hai dự án đều do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, với tổng quy mô 343 căn hộ, gồm các loại hình để bán, cho thuê và thuê mua.

Hà Nội mở bán nhà nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá chưa tới 900 triệu đồng.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.100m2, gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, một tầng hầm, cung cấp 231 căn hộ.

Theo thông tin công bố, dự án có 206 căn hộ để bán, diện tích từ 37,56m2 đến 77m2; 13 căn cho thuê và 12 căn thuê mua.

Giá bán bình quân tạm tính khoảng 23,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ diện tích nhỏ nhất có giá khoảng 883 triệu đồng, trong khi căn rộng 77m2 có giá khoảng 1,81 tỷ đồng.

Đối với hình thức thuê, giá được công bố khoảng 100.800 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua khoảng 209.475 đồng/m2/tháng, thời hạn thuê mua 5 năm. Người đăng ký thuê mua phải thanh toán trước 50% giá trị căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất được triển khai trên khu đất rộng hơn 2.000m2, gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, với 112 căn hộ.

Các căn hộ để bán có diện tích khoảng 55-69m2, giá bán bình quân tạm tính 23,5 triệu đồng/m2. Theo đó, giá mỗi căn hộ dao động khoảng 1,3-1,6 tỷ đồng, tùy diện tích.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán trong tháng 1/2027 và bàn giao căn hộ vào quý IV/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội cần theo dõi các thông báo chính thức, nộp hồ sơ tại địa điểm tiếp nhận được công bố. Người dân không thông qua môi giới, không thực hiện các giao dịch đặt cọc, giữ chỗ trái quy định.