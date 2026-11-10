Hà Nội mở bán 66 căn hộ nhà ở xã hội tại phường Đại Mỗ, giá hơn 20 triệu đồng/m²

Ảnh minh họa. (Ảnh: greenhousing)

Theo thông tin công bố, 66 căn hộ thuộc đợt 1 chuyển từ hình thức cho thuê sang bán tại Dự án Khu nhà ở xã hội ô đất HH-02A, phường Đại Mỗ (trước đây thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Chủ đầu tư dự án là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Các căn hộ được đưa vào kế hoạch bán đợt này có diện tích từ 69,9 - 76,8 m². Đối tượng được nộp hồ sơ là các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở xã hội tại chính dự án và đáp ứng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 09/12/2026 đến hết ngày 22/1/2027, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS (tầng 1, nhà N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, Hà Nội). Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ đều vào tháng 2/2027.

Giá bán nhà ở xã hội tại dự án là 20.175.229 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Ngoài ra, người mua phải nộp kinh phí bảo trì 384.290 đồng/m². Mức giá này được xác định theo Văn bản số 22616/SXD-KTXD ngày 09/10/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội về kết quả xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội sau thời gian cho thuê tại dự án.

Dự án được xây dựng trên ô đất HH-02A có diện tích 2.726,1 m². Công trình có diện tích xây dựng 1.260 m², tổng diện tích sàn xây dựng 34.560 m², không kể tầng hầm; quy mô 32 tầng nổi và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 46,2%.