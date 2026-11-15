Hà Nội miễn vé xe buýt, tàu điện cho 2 nhóm hành khách

Từ ngày 15/11, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội triển khai chính sách miễn phí vé vận tải hành khách công cộng đối với 2 nhóm đối tượng.

2 nhóm này gồm người có tài năng cùng thành viên gia đình và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đối với nhóm người có tài năng được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, các thành viên gia đình thuộc diện áp dụng gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi. Nhóm này được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Đối với người lao động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, chính sách miễn vé tháng áp dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối khu công nghệ cao, gồm các tuyến 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC. Danh mục tuyến được cập nhật khi có tuyến mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người thuộc hai nhóm đối tượng trên đăng ký vé miễn phí qua ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" trên điện thoại thông minh.

Hồ sơ gồm ảnh chân dung 3x4 chụp trong vòng 6 tháng, ảnh hai mặt căn cước công dân và giấy xác nhận đối tượng theo mẫu quy định.

Riêng người lao động tại Khu công nghệ cao cần có thêm xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị đang hoạt động tại khu vực này.

Thời gian xử lý hồ sơ tối đa 3 ngày làm việc; thẻ vé điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi được phê duyệt. Khi sử dụng, hành khách phải quét mã QR tại cả cửa lên và cửa xuống.