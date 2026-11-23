Hà Nội miễn phí xe buýt trợ giá và đường sắt đô thị trong Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Miễn vé toàn bộ xe buýt trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, thực hiện chủ trương của UBND thành phố tại Văn bản số 6562/UBND-ĐT ngày 23/11/2026, toàn bộ hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trên địa bàn sẽ được miễn tiền vé trong ngày 24/11.

Phạm vi áp dụng gồm 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, là tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy. Chính sách có hiệu lực trong một ngày, dành cho tất cả hành khách, người dân và du khách.

Đối với xe buýt, hành khách sử dụng vé lượt được phát vé từ thiết bị bán vé trên xe hoặc mua vé qua ứng dụng “ThevegiaothongHN” và các ví điện tử được hệ thống chấp nhận mà không phải thanh toán. Trên đường sắt đô thị, hành khách có thể nhận vé lượt tại quầy bán vé hoặc sử dụng ứng dụng “Hà Nội Metro”, thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận.

Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng. Người sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định có thể sử dụng thẻ miễn phí, căn cước công dân (đối với người cao tuổi và trẻ em) hoặc mã QR tài khoản giao thông để qua thiết bị kiểm soát tại cửa lên.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt. Các đơn vị vận hành có trách nhiệm theo dõi sản lượng, nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến phù hợp với thực tế. Các sở, ngành, Công an thành phố và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền chính sách, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các điểm dừng, nhà chờ và nhà ga.

Trao tặng 25 cặp vé Fanzone xem concert “Muôn sắc Việt Nam”

Bên cạnh chính sách miễn vé giao thông công cộng, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành tặng bạn đọc 25 cặp vé khu vực Fanzone tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Sân khấu tổng duyệt chương trình "Muôn sắc Việt Nam".

Mỗi cặp gồm hai vé, tạo cơ hội để bạn đọc cùng người thân, bạn bè trực tiếp thưởng thức đêm diễn. Hoạt động cũng là lời tri ân của Ban Biên tập tới công chúng đã quan tâm, theo dõi Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời góp phần đưa các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân.

Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình “Muôn sắc Việt Nam” do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, trong đó có NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.

Chương trình kết hợp những ca khúc quen thuộc với các tiết mục mang màu sắc đương đại. Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh trống đồng và chim Lạc, kết hợp đường diễn vòng tròn nhằm đưa các tiết mục đến gần hơn với khán giả tại sân vận động.

Việc miễn vé phương tiện công cộng và tổ chức các hoạt động nghệ thuật trong dịp 24/11 góp phần tạo điều kiện để người dân, du khách tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi và trải nghiệm tại Thủ đô. Qua đó, Hà Nội khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông, đồng thời lan tỏa tinh thần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.