Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội cho biết, việc miễn vé được triển khai theo chủ trương của UBND thành phố tại Văn bản số 6562/UBND-ĐT ngày 23.11.2026.

Cụ thể, phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác là tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy. Thời gian miễn vé là 1 ngày, thứ Ba, ngày 24.11.2026. Tất cả hành khách sử dụng dịch vụ trên các tuyến vận tải này đều được hưởng chính sách.

Hà Nội miễn phí xe buýt trợ giá và đường sắt đô thị trong Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11

Đối với hành khách sử dụng vé lượt, trên xe buýt, hành khách được phát vé từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé qua ứng dụng “ThevegiaothongHN” và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống mà không phải thanh toán.

Với đường sắt đô thị, hành khách có thể nhận vé lượt tại quầy bán vé theo nhu cầu chuyến đi hoặc mua vé qua ứng dụng “Hà Nội Metro”, thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống.

Trong trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng để phục vụ hành khách.

Đối với người sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định, hành khách sử dụng thẻ miễn phí hoặc căn cước công dân (áp dụng với người cao tuổi và trẻ em) để chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) tại đầu đọc của thiết bị kiểm soát đặt ở cửa lên khi sử dụng dịch vụ.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan và đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng triển khai chính sách, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt và hiệu quả. Các đơn vị có trách nhiệm theo dõi sản lượng, nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Cùng với đó, các sở, ngành, Công an thành phố và UBND các xã, phường phối hợp thông tin, tuyên truyền rộng rãi về thời gian, phạm vi, hình thức miễn vé; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga đường sắt đô thị.

Việc miễn vé phương tiện vận tải hành khách công cộng trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách đi lại, tham quan, mua sắm và vui chơi trong ngày nghỉ lễ mà còn góp phần khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc, xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.