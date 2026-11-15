Hà Nội miễn vé xe buýt, đường sắt đô thị cho nhân tài và người thân

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, chính sách được áp dụng với 2 nhóm đối tượng, nhưng phạm vi miễn vé có sự khác nhau.

Cụ thể, nhóm người có tài năng được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng và các thành viên gia đình thuộc diện áp dụng được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Các thành viên gia đình được hưởng chính sách gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Hà Nội. Ảnh: N.H.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, chính sách miễn vé tháng áp dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối khu công nghệ cao.

Các tuyến được áp dụng gồm 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC. Danh mục này sẽ được cập nhật khi có tuyến mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người thuộc 2 nhóm đối tượng trên đăng ký vé miễn phí thông qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” trên điện thoại thông minh. Hồ sơ gồm ảnh chân dung kích thước 3x4 được chụp trong vòng 6 tháng, ảnh hai mặt căn cước công dân và giấy xác nhận đối tượng theo mẫu quy định.

Riêng người lao động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc cần bổ sung xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị đang hoạt động tại khu vực này.

Thời gian xử lý hồ sơ tối đa 3 ngày làm việc. Thẻ vé điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi được phê duyệt. Khi sử dụng dịch vụ, hành khách quét mã QR tại cả cửa lên và cửa xuống.

Trước khi hết hạn, người dùng cần xác nhận lại thông tin với cơ quan sử dụng lao động và gửi hồ sơ gia hạn trên ứng dụng. Nếu không gia hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông, không còn được hưởng chính sách miễn phí.

Thẻ chỉ được dùng trên các tuyến buýt thuộc danh mục nêu trên, đúng mục đích đi lại, làm việc tại Khu công nghệ cao; Thẻ sử dụng sai đối tượng hoặc không hợp lệ sẽ bị thu hồi và không được cấp lại.