Ngày 24/11/2026 toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn-Cầu Giấy sẽ được miễn tiền vé. (Ảnh: THU THỦY)

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, việc miễn tiền vé phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá được triển khai thực hiện theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể, chính sách áp dụng trong ngày 24/11/2026 đối với toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn-Cầu Giấy.

Đối với hành khách sử dụng vé lượt, trên xe buýt, hành khách được phát vé từ thiết bị bán vé trên xe hoặc mua vé qua ứng dụng ThevegiaothongHN và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống mà không phải thanh toán tiền. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được nhận vé lượt tại quầy bán vé hoặc sử dụng các ứng dụng Hà Nội Metro, thẻ Visa và ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, hành khách được phát vé giấy dự phòng.

Hành khách sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân (đối với người cao tuổi và trẻ em) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông tại thiết bị kiểm soát ở cửa lên.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt, hiệu quả; đồng thời theo dõi sản lượng và nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến phù hợp tình hình thực tế.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương được giao phối hợp thông tin, tuyên truyền rộng rãi về chính sách miễn vé; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga đường sắt đô thị.

Việc miễn tiền vé phương tiện giao thông công cộng góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách tham quan, mua sắm, vui chơi trong dịp nghỉ lễ; đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc giao thông và xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường.