Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, việc miễn tiền vé được thực hiện dựa trên căn cứ văn bản số 6562/UBND-ĐT ngày 23-11-2026 của UBND TP Hà Nội về chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể, trong ngày 24-11-2026, hành khách được miễn tiền vé trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác trên địa bàn TP Hà Nội, gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Đối với hành khách sử dụng vé lượt trên xe buýt, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé lượt trên ứng dụng “ThevegiaothongHN” và các ví điện tử được chấp nhận hệ thống vé (trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách) mà không phải thanh toán tiền vé.

Đối với hành khách sử dụng vé lượt đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy bán vé hoặc mua vé lượt trên các ứng dụng “Hà Nội Metro”, thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé (trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách) mà không phải thanh toán tiền vé.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng hoặc được miễn tiền vé, thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) vào đầu đọc của thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên khi tham gia dịch vụ.

Người dân sử dụng tàu điện metro tuyến Nhổn - Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: BÙI HƯỞNG

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng thành phố chủ trì, chỉ đạo đơn vị liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn, thông suốt, hiệu quả; theo dõi sát sản lượng, nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến lượt theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.