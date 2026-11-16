Hà Nội miễn phí vé xe buýt, metro cho người tài và cả gia đình

Từ ngày 15/11, Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người có tài năng được thành phố thu hút, trọng dụng cùng các thành viên gia đình của họ.

Chính sách cũng áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Xe buýt và tàu điện là hai loại hình giao thông công cộng được Hà Nội áp dụng chính sách miễn phí vé cho người tài. Ảnh: Traseco.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, người có tài năng được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng lưới xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Chính sách mở rộng đến cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ và con nuôi dưới 18 tuổi của những người này. Đây là một trong những chính sách đãi ngộ nhân tài theo Nghị quyết 92 ngày 27/1 của HĐND thành phố, bên cạnh hỗ trợ về nhà ở, y tế và giáo dục.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, phạm vi miễn phí hẹp hơn. Nhóm này chỉ được cấp vé tháng miễn phí trên 8 tuyến xe buýt có trợ giá kết nối khu công nghệ cao, gồm 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC.

Chính sách được thực hiện theo Nghị quyết 40 ngày 15/6 của HĐND thành phố. Danh sách tuyến miễn phí sẽ được bổ sung khi có tuyến mới được phê duyệt.

Người thuộc diện hưởng chính sách đăng ký qua ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN", cung cấp ảnh chân dung 3x4 chụp trong 6 tháng gần nhất, ảnh hai mặt căn cước công dân và giấy tờ chứng minh đủ điều kiện.

Riêng người làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải có thêm xác nhận của cơ quan sử dụng lao động và Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội.

Hồ sơ được giải quyết trong tối đa 3 ngày làm việc. Sau khi phê duyệt, thẻ vé điện tử tự động kích hoạt. Thời hạn thẻ tương ứng với thời gian công tác hoặc hợp đồng lao động; khi hết hạn, người sử dụng phải xác nhận lại thông tin để gia hạn.

Hiện Hà Nội có khoảng 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn - ga Hà Nội.