Hà Nội miễn phí vé xe buýt, metro cho hai nhóm đối tượng từ hôm nay

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, chính sách này được thực hiện theo Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND và Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Cụ thể, nhóm người có tài năng được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng cùng thành viên gia đình (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng lưới xe buýt có trợ giá và các tuyến đường sắt đô thị.

Nhóm thứ hai là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công, bố trí hoặc có là hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Các đối tượng này được miễn phí vé tháng trên 8 tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc gồm: 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC.

Hà Nội chính thức miễn phí vé xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị cho hai nhóm đối tượng từ ngày 15.11. Ảnh minh họa AI

Để được cấp thẻ miễn phí, hành khách đăng ký trực tuyến qua ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" với hồ sơ gồm ảnh chân dung 3x4, ảnh Căn cước công dân hai mặt và giấy xác nhận đối tượng, mối quan hệ hoặc đơn vị công tác theo quy định. Thời gian xử lý hồ sơ tối đa 3 ngày làm việc. Thẻ vé điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi phê duyệt theo thời hạn công tác hoặc hợp đồng lao động; nếu không gia hạn khi hết hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông.

Cơ quan quản lý lưu ý hành khách phải quét mã QR trên thiết bị kiểm soát tại cả cửa lên và cửa xuống; tuyệt đối không cho mượn tài khoản, không dùng ảnh chụp màn hình mã QR và chỉ sử dụng thẻ đúng tuyến, đúng mục đích. Trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi thẻ và không cấp lại. Người dân cần hỗ trợ có thể liên hệ đường dây nóng 0798 39 1998.