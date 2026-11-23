Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, chính sách miễn vé được triển khai theo chủ trương của UBND thành phố, áp dụng đối với toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Thời gian miễn vé trong 1 ngày, thứ Ba (24/11/2026). Đối tượng áp dụng là toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên các tuyến vận tải công cộng thuộc phạm vi nêu trên, không phân biệt người dân hay du khách.

Đối với hành khách đi xe buýt, vé lượt được phát từ thiết bị bán vé trên xe hoặc mua qua ứng dụng “ThevegiaothongHN” và các ví điện tử được hệ thống chấp nhận mà không phải thanh toán. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ sử dụng vé giấy dự phòng để phục vụ hành khách.

Người dân sẽ được miễn phí vé đường sắt trên cao dịp Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Với đường sắt đô thị, hành khách có thể nhận vé lượt tại quầy bán vé theo nhu cầu chuyến đi hoặc sử dụng các hình thức thanh toán qua ứng dụng “Hà Nội Metro”, thẻ Visa và ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống. Trong trường hợp hệ thống vé điện tử xảy ra sự cố, vé giấy dự phòng sẽ được phát thay thế.

Đối với người sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định, hành khách tiếp tục sử dụng thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân (áp dụng với người cao tuổi, trẻ em) hoặc mã QR tài khoản giao thông để quét tại thiết bị kiểm soát khi lên phương tiện.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức triển khai, bảo đảm hoạt động vận chuyển an toàn, thông suốt. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát nhu cầu đi lại, chủ động điều chỉnh tần suất và số chuyến phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách.

Việc miễn vé phương tiện công cộng không chỉ góp phần giảm chi phí đi lại mà còn khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, qua đó giảm áp lực ùn tắc và xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.