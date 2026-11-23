Ngày 23/11, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 24/11 thực hiện miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đối tượng áp dụng gồm toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy).

Đối với hành khách sử dụng vé lượt, về xe buýt, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé lượt trên Ứng dụng “ThevegiaothongHN” và các ví điện tử được chấp nhận hệ thống vé mà không phải thanh toán tiền vé. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy bán vé hoặc mua vé lượt trên các Ứng dụng “Hà Nội Metro”, thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé mà không phải thanh toán tiền vé. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng hoặc được miễn tiền vé, sử dụng thẻ miễn phí hoặc căn cước công dân (áp dụng đối với người cao tuổi và trẻ em) thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên khi tham gia dịch vụ.

Để việc thực hiện việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trong dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đạt hiệu quả, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo đơn vị liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn, thông suốt, hiệu quả; theo dõi sát sản lượng, nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến lượt theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, du khách.

UBND thành phố cũng giao các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học công nghệ, Công an thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Xây dựng thông tin, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi về thời gian, phạm vi và hình thức miễn tiền vé để đông đảo nhân dân, du khách biết, tham gia, sử dụng; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga đường sắt đô thị.

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