Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, thành phố sẽ miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trong dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị ngày mai (24/11). (Ảnh minh họa).

Chính sách áp dụng trong ngày 24/11, trên toàn bộ mạng lưới xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác.

Cụ thể, thời gian miễn vé là 1 ngày, thứ Ba (24/11/2026). Phạm vi áp dụng gồm toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và hai tuyến đường sắt đô thị: Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Đối với hành khách đi xe buýt bằng vé lượt, người dân có thể nhận vé miễn phí từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé trên ứng dụng ThevegiaothongHN và các ví điện tử được hệ thống vé chấp nhận mà không phải thanh toán. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách.

Trên các tuyến đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt miễn phí tại quầy bán vé theo nhu cầu chuyến đi hoặc sử dụng các hình thức mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro, thẻ Visa và ví điện tử được hệ thống chấp nhận. Nếu hệ thống vé điện tử gặp sự cố, nhà ga sẽ phát vé lượt giấy dự phòng, bảo đảm hành khách vẫn được đi tàu miễn phí.

Với hành khách sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định, việc đi lại vẫn thực hiện thông qua chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân (đối với người cao tuổi và trẻ em) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) tại đầu đọc của thiết bị kiểm soát ở cửa lên.

Để triển khai chính sách, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội tổ chức thực hiện, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Các đơn vị vận hành được yêu cầu theo dõi sát sản lượng hành khách và nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, bảo đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách trong ngày nghỉ lễ.

Cùng với đó, các Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố và UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp thông tin, tuyên truyền rộng rãi về thời gian, phạm vi và hình thức miễn vé để người dân, du khách nắm bắt và sử dụng.

Các lực lượng chức năng cũng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga đường sắt đô thị.

Theo UBND TP Hà Nội, chính sách miễn vé phương tiện vận tải hành khách công cộng trong dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách di chuyển tham quan, mua sắm, vui chơi. Đồng thời, đây cũng là giải pháp khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và xây dựng hình ảnh Thủ đô hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường.