Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị cho hai nhóm đối tượng từ ngày 15/11

Hà Nội chính thức triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng. (Ảnh: MINH VŨ)

Chính sách được thực hiện theo Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/1/2026 và Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, đối với nhóm người có tài năng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, phạm vi miễn phí bao gồm cả thành viên gia đình, gồm: cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi. Các đối tượng này được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Để được hưởng chính sách, hành khách đăng ký qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” trên điện thoại thông minh. Hồ sơ gồm ảnh chân dung kích thước 3x4, chụp không quá 6 tháng; ảnh căn cước công dân hai mặt; bản xác nhận đối tượng theo mẫu của cơ quan sử dụng người có tài năng, kèm quyết định tuyển dụng, công nhận người có tài năng. Thành viên gia đình cần bổ sung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mối quan hệ với người có tài năng.

Hai đối tượng sẽ được miễn 100% tiền vé đường sắt đô thị. (Ảnh: DL)

Thời gian xử lý hồ sơ tối đa 3 ngày làm việc. Thẻ vé điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi được phê duyệt. Thời hạn sử dụng thẻ căn cứ thời hạn được phân công, bố trí công tác hoặc hợp đồng lao động của người có tài năng. Trước khi thẻ hết hạn, người sử dụng cần xác nhận lại thông tin với cơ quan sử dụng lao động và gửi hồ sơ gia hạn trên ứng dụng. Trường hợp không gia hạn, tài khoản tự động chuyển sang vé tháng phổ thông và không còn được hưởng chính sách miễn phí.

Đối với nhóm thứ hai, chính sách áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng này được miễn phí vé tháng trên những tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc, gồm các tuyến: 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC. Danh mục tuyến xe được cập nhật khi có tuyến mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hồ sơ đăng ký cũng được thực hiện qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN”, gồm ảnh chân dung 3x4 chụp không quá 6 tháng, ảnh căn cước công dân hai mặt và bản xác nhận đối tượng theo mẫu của cơ quan sử dụng lao động, kèm xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị hoạt động tại Khu công nghệ cao. Thời gian xử lý hồ sơ tối đa 3 ngày làm việc; thẻ điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi được phê duyệt.

Thời hạn sử dụng và gia hạn thẻ được xác định theo thời gian phân công, bố trí công tác hoặc hợp đồng lao động của từng người. Nếu không thực hiện gia hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội lưu ý, người sử dụng thẻ miễn phí phải quét mã QR trên thiết bị kiểm soát vé tại cả cửa lên và cửa xuống để hệ thống ghi nhận đầy đủ chuyến đi; không cho mượn tài khoản giao thông đã được phê duyệt miễn phí, không sử dụng ảnh chụp màn hình mã QR. Riêng người lao động tại Khu công nghệ cao chỉ được sử dụng thẻ trên các tuyến buýt thuộc danh mục quy định, đúng mục đích đi lại, làm việc tại Khu công nghệ cao.

Người sử dụng thẻ miễn phí phải quét mã QR trên thiết bị kiểm soát vé tại cả cửa lên và cửa xuống để hệ thống ghi nhận đầy đủ chuyến đi. (Ảnh: TT)

Trường hợp sử dụng thẻ sai đối tượng hoặc không hợp lệ, thẻ sẽ bị thu hồi và không được cấp lại. Thông tin hỗ trợ được cung cấp qua đường dây nóng của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội: 0798 39 1998.