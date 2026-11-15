Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị cho hai nhóm đối tượng

Từ ngày 15/11/2026, thành phố Hà Nội chính thức triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng: người có tài năng và thành viên gia đình; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao.

Chính sách được thực hiện theo Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/1/2026 và Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố./.