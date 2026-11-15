Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị cho hai nhóm đối tượng
Từ ngày 15/11/2026, thành phố Hà Nội chính thức triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng.
Từ ngày 15/11/2026, thành phố Hà Nội chính thức triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng: người có tài năng và thành viên gia đình; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao.
Chính sách được thực hiện theo Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/1/2026 và Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-mien-phi-ve-xe-buyt-duong-sat-do-thi-cho-hai-nhom-doi-tuong-post1148456.vnp