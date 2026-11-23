Khách tham quan đến với Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm, nơi có trưng bày giới thiệu làng nghề tạc tượng Sơn Đồng. (Ảnh: GIANG NAM)

Nhằm tạo điều kiện để nhân dân, khách du lịch đến với các hoạt động văn hóa, tham quan các di tích trên địa bàn thành phố, trong ngày 24/12, hàng loạt điểm di tích sẽ mở cửa đón khách miễn phí.

Đây là cơ hội để người dân và du khách có thể đến tham quan, tìm hiểu kiến trúc, lịch sử cũng như những nét văn hóa đặc trưng gắn liền với khu phố cổ Hà Nội mà không phải mua vé.

Trong các điểm đến mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân có những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Khu di tích Cổ Loa, Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương), Bảo tàng Hà Nội, Đền Quán Thánh, Làng cổ Đường Lâm, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết: “Không chỉ mở cửa miễn phí, Bảo tàng Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động từ triển lãm nghệ thuật cho tới các hoạt động workshop sáng tạo. Chúng tôi mong rằng qua các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, cộng đồng nói chung, giới trẻ nói riêng ngày càng ý thức sâu sắc hơn về việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam”.

Việc mở cửa miễn phí tại hàng loạt điểm đến được kỳ vọng góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, tìm hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của dân tộc. Đây cũng là dịp để du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm, khám phá Hà Nội trong những ngày cuối tháng 11.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẵn sàng đón khách bằng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Ảnh: Giang Nam.

Trong khi đó, Khu Phố cổ Hà Nội vốn dày đặc di tích và là không gian du lịch hấp dẫn hàng đầu Hà Nội. Tại đây, nhiều điểm tham quan vốn tổ chức bán vé, nhưng dịp này, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cũng miễn phí vé tham quan tại các di tích, điểm tham quan như: Đền Bạch Mã (số 76, phố Hàng Buồm), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22, phố Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản (số 87, phố Mã Mây), Đền Quan Đế (số 28, phố Hàng Buồm), đình Đình Kim Ngân (số 42 – 44, phố Hàng Bạc)…

Việc mở cửa miễn phí nhiều di tích, điểm tham quan, du lịch nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng.

Chị Nguyễn Minh Loan (phố Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết: “Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay có rất nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng, nhiều trưng bày, triển lãm. Tôi và gia đình dự kiến sẽ đi tham quan Hoàng thành Thăng Long và Văn Miếu – Quốc Tử Giám vì hai di tích đó gần nhau, thuận tiện di chuyển và để các cháu trong gia đình có thể hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung".