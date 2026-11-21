Ngôi nhà Di sản - số 87 Mã Mây

Theo thông báo của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, 6 điểm di tích được miễn phí vé tham quan gồm:

- Đền Bạch Mã - số 76 Hàng Buồm.

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - số 22 Hàng Buồm.

- Ngôi nhà Di sản - số 87 Mã Mây.

- Di tích số 28 Hàng Buồm.

- Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ.

- Đình Kim Ngân - số 42 Hàng Bạc.

Đền Bạch Mã - 76 Hàng Buồm

Di tích số 28 Hàng Buồm

Thời gian mở cửa đón khách tại các điểm di tích từ 8h00 đến 12h00 (buổi sáng) và từ 13h30 đến 17h30 (buổi chiều).

Đây là dịp để nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống truyền thống được lưu giữ tại các di tích trong khu phố cổ Hà Nội; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hoạt động cũng góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đưa các di tích lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng. Qua đó, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của khu phố cổ Hà Nội như một điểm đến du lịch văn hóa giàu bản sắc, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - số 22 Hàng Buồm

Đình Kim Ngân - số 42 Hàng Bạc

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ