Hà Nội miễn phí hơn 38.000 vé xem concert Ngày Văn hóa Việt Nam

Ảnh minh họa: ITN.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, chương trình bắt đầu lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, có thời lượng tối đa 120 phút, quy mô khoảng 50.000 người.

Trong số hơn 38.000 vé miễn phí dự kiến phát hành, có 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường của Hà Nội, 7.000 vé được phân phối qua các nền tảng trực tuyến. Số vé còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình.

Ban tổ chức sẽ thông báo chính thức về phương thức và thời gian nhận vé để người dân theo dõi.

Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống với đương đại, ứng dụng công nghệ sân khấu hiện đại và pháo hoa trong một số phần biểu diễn, bao gồm màn kết thúc. Nội dung nghệ thuật hướng tới tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai, kết nối các giá trị di sản với tinh thần sáng tạo đương đại.

Sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng các văn bản của Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 và các hoạt động năm 2026.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức hướng tới tôn vinh bản sắc dân tộc, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước.

Khán giả không thể đến sân vận động có thể theo dõi chương trình qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cũng tổ chức tiếp sóng trên các kênh, nền tảng của đơn vị và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ người dân ở khu vực xa trung tâm.

Theo kế hoạch, công tác thi công, tập luyện và sơ duyệt diễn ra từ ngày 9 đến 21/11. Hà Nội dự kiến tổng duyệt các phương án tổ chức vào 16h ngày 22/11, trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Công tác chuẩn bị tập trung vào dàn dựng nghệ thuật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế và vệ sinh môi trường, đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện có quy mô lớn.