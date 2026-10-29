Hà Nội Metro hợp tác triển khai thanh toán không tiếp xúc JCB Transit từ năm 2027

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) và Công ty JCB International Co., Ltd. ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về triển khai dịch vụ thanh toán không tiếp xúc JCB Transit trên hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô.

Dịch vụ dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2027, góp phần mở rộng phương thức thanh toán điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Lễ ký kết diễn ra tại Depot Nhổn, Xí nghiệp vận hành tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn-Ga Hà Nội, đánh dấu bước khởi đầu trong hợp tác giữa đơn vị vận hành đường sắt đô thị Hà Nội và thương hiệu thanh toán quốc tế JCB nhằm phát triển các tiện ích thanh toán trên phương tiện giao thông công cộng.

Theo nội dung hợp tác, trong giai đoạn đầu, dịch vụ JCB Transit dự kiến được triển khai trên hai tuyến đường sắt đô thị, gồm tuyến số 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến số 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Giai đoạn đầu, dịch vụ JCB Transit dự kiến được triển khai trên hai tuyến đường sắt đô thị, gồm tuyến số 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến số 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Với phương thức thanh toán không tiếp xúc, hành khách sử dụng thẻ JCB hoặc thiết bị di động hỗ trợ thanh toán tương ứng có thể chạm trực tiếp tại cổng soát vé để sử dụng dịch vụ. Việc bổ sung phương thức thanh toán này được kỳ vọng góp phần rút ngắn thao tác khi qua cổng soát vé, tạo thuận lợi cho hành khách và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông công cộng.

Dịch vụ được kỳ vọng mang lại thêm lựa chọn thuận tiện cho khách du lịch quốc tế, nhất là những người đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các thị trường có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán JCB. Việc sử dụng thẻ hoặc thiết bị di động hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc có thể giúp du khách giảm bớt các thao tác chuẩn bị tiền mặt, đổi ngoại tệ khi đi lại bằng đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Thông qua Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, trao đổi chuyên môn và nghiên cứu các điều kiện kỹ thuật cần thiết để triển khai dịch vụ. Quá trình thực hiện sẽ hướng tới bảo đảm tính an toàn, ổn định và hiệu quả của hệ thống thanh toán, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng của hành khách.

Việc hợp tác triển khai JCB Transit là một trong những bước đi nhằm đa dạng hóa phương thức thanh toán trên mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội. Cùng với việc hoàn thiện hệ thống vé điện tử, mở rộng các tiện ích phục vụ hành khách, giải pháp này góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong vận tải hành khách công cộng, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiện đại, thuận tiện và thân thiện hơn với người sử dụng.