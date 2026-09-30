Hà Nội Metro diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin

Các lực lượng tham gia diễn tập nghe phổ biến phương án phối hợp, xử lý tình huống tại buổi diễn tập. (Ảnh: Metro Hà Nội)

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội phối hợp Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và Phòng An ninh nội địa (PA02), Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan bom, mìn, chất nổ trên tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.

Hoạt động nhằm kiểm tra cơ chế phối hợp, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và xử lý các tình huống phức tạp có thể phát sinh trong quá trình khai thác, vận hành đường sắt đô thị; qua đó góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách, người lao động và hệ thống công trình đường sắt đô thị.

Kiểm tra khả năng phối hợp xử lý tình huống

Nội dung diễn tập được tổ chức tại khu vực Ga Nhổn-Depot Nhổn, tập trung vào phương án tác chiến phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý các tình huống liên quan bom, mìn, chất nổ.

Theo phương án, các lực lượng tham gia diễn tập thực hành cơ chế chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc và hiệp đồng xử lý tình huống theo từng cấp độ. Việc tổ chức diễn tập nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng, phương tiện và quy trình phối hợp giữa lực lượng chuyên trách với đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành đường sắt đô thị.

Đường sắt đô thị là loại hình vận tải hành khách công cộng có đặc thù về không gian khai thác, mật độ hành khách và yêu cầu vận hành liên tục. Vì vậy, việc chủ động xây dựng, rà soát các phương án ứng phó với những tình huống bất thường có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho hành khách và duy trì hoạt động vận tải.

Thông qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá thực tế khả năng tổ chức lực lượng, xử lý tình huống tại khu vực nhà ga, khu vực kỹ thuật và các khu vực có liên quan hoạt động vận hành; đồng thời nhận diện những điểm cần bổ sung, điều chỉnh trong quy trình phối hợp.

Tăng cường kiến thức, kỹ năng cho người lao động

Cùng với diễn tập tại tuyến đường sắt đô thị số 3, Hà Nội Metro phối hợp tổ chức tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị.

Thượng tá Lê Phú Tình, Phó Trưởng đoàn Cảnh sát đường sắt số 1, phát biểu, phổ biến các phương án phối hợp tại buổi diễn tập. (Ảnh: Metro Hà Nội)

Chương trình tập huấn được tổ chức tại Depot Phú Lương, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh-Hà Đông, với sự tham gia của cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến, cập nhật các quy định, kiến thức liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố; đồng thời nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc tập huấn giúp cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc tại các nhà ga, khu vực vận hành và các bộ phận liên quan chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong việc phát hiện dấu hiệu bất thường, thông tin, báo cáo và phối hợp lực lượng chức năng khi phát sinh tình huống.

Hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn đường sắt đô thị

Chương trình có sự tham gia của đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng An ninh nội địa-Công an thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Nội chính, Công an các phường Xuân Phương, Tây Tựu, Phú Lương cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo Hà Nội Metro, việc phối hợp diễn tập và tập huấn là dịp để các lực lượng tăng cường trao đổi, thống nhất cơ chế phối hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn đối với hoạt động đường sắt đô thị.

Kết quả diễn tập và tập huấn sẽ là cơ sở để các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá và hoàn thiện phương án, quy trình phối hợp; bổ sung những nội dung còn thiếu, nâng cao tính chủ động và khả năng ứng phó trước các tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của hệ thống.

Trong quá trình vận hành đường sắt đô thị, bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật, công tác an ninh, trật tự tại nhà ga, trên đoàn tàu và các khu vực liên quan luôn được đặt ra như một nhiệm vụ thường xuyên. Sự phối hợp giữa đơn vị vận hành với các lực lượng chức năng góp phần xây dựng cơ chế xử lý thống nhất, hạn chế bị động khi xảy ra tình huống bất thường.

Hà Nội Metro hiện quản lý, vận hành tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh-Hà Đông và đoạn trên cao tuyến số 3 Nhổn-Cầu Giấy. Việc duy trì các hoạt động diễn tập, tập huấn và rà soát phương án ứng phó góp phần bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị ổn định, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô.