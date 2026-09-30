Công ty cũng phối hợp tổ chức tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị.

Hà Nội Metro diễn tập phòng chống khủng bố trên đường sắt đô thị.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát đặc nhiệm; Phòng An ninh nội địa, Công an TP Hà Nội (PA02); Sở Xây dựng Hà Nội; Văn phòng UBND Thành phố; Phòng Nội chính; Công an các phường Xuân Phương, Tây Tựu, Phú Lương...

Nội dung diễn tập tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; qua đó kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và xử lý các tình huống giả định, góp phần nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách, nhân viên, công trình và hoạt động vận hành đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, chương trình “Tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị” được tổ chức tại Depot Phú Lương, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông.

Bảo đảm an ninh, an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động vận hành của Hà Nội Metro.

Thông qua hoạt động tập huấn, cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro được phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố; đồng thời tăng cường kỹ năng phối hợp, xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc tổ chức diễn tập và tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Phòng An ninh nội địa (PA02) và Hà Nội Metro trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên hệ thống đường sắt đô thị. Kết quả của chương trình cũng là cơ sở để các đơn vị tiếp tục đánh giá, rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án, quy trình phối hợp; nâng cao tính chủ động, khả năng ứng phó và hiệu quả xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, an toàn và phòng, chống khủng bố trên các tuyến đường sắt đô thị do Hà Nội Metro quản lý, vận hành.

Bảo đảm an ninh, an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động vận hành của Hà Nội Metro, nhằm duy trì dịch vụ vận tải hành khách công cộng ổn định, an toàn, thuận tiện; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội Metro văn minh, hiện đại, an toàn và thân thiện.