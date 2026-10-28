Hà Nội mát mẻ, TPHCM tiếp tục có triều cường

Khối không khí lạnh cường độ yếu đang hoạt động ở Hà Nội khiến trời mát vào buổi sáng, trời nhiều nắng và ít mưa. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm nay, 28-10, mưa rào xuất hiện rải rác ở miền Tây Nam bộ.

Đến chiều và tối nay, dự báo mưa rào và dông xuất hiện trở lại ở khu vực Nam bộ, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Ban ngày, nhiều nơi vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM khoảng 33-34 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, triều cường ven biển Nam bộ vẫn tiếp tục ở mức cao, kéo dài đến đầu tháng 11. Đỉnh triều tại trạm hải văn Vũng Tàu chiều nay theo dự báo sẽ đạt khoảng 4,08-4,15m. Ngày mai 29 và 30-10, đỉnh triều tại Vũng Tàu có thể đạt 4,15-4,3m.

Tại Trung bộ, theo cơ quan khí tượng - thủy văn, từ đêm qua đến sáng nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đã có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại trạm Dương Hòa (TP Huế) là 65,2mm, trạm hồ Hòa Trung (TP Đà Nẵng) là 62,6mm…

Từ sáng nay đến ngày 29-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Bên cạnh đó, ngày và đêm nay, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng có mưa rào, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tại Hà Nội, hiện không khí lạnh đang hoạt động nhưng cường độ yếu. Sáng nay, Hà Nội mát mẻ hơn những ngày trước đó. Nhiệt độ sáng sớm 24 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-10, Hà Nội tiếp tục có nắng, không mưa. Tính đến nay, nhiều nơi ở Hà Nội và Bắc bộ đã gần 1 tháng không mưa. Từ ngày 29 đến 30-10, vùng hội tụ ẩm xuất hiện, có thể gây mưa ở khu vực Đông Bắc bộ.