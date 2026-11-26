Kiên quyết xử lý hành vi gây mất an toàn giao thông

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng tăng, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kết hợp ứng dụng công nghệ để phát hiện, xử lý vi phạm. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng, chở hàng quá chiều cao và để vật liệu rơi vãi trên đường.

Lực lượng CSGT Hà Nội đo kích thước thành thùng xe. Ảnh: HL

Theo Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 12-11 đến ngày 18-11, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp và khai thác hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 8.824 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, lực lượng CSGT đã tạm giữ 1.772 phương tiện; tước giấy phép lái xe 52 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.274 trường hợp. Đáng chú ý, có 1.285 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 67 trường hợp điều khiển xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp bị phát hiện, xử lý.

Đối với lĩnh vực vận tải hàng hóa, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 227 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm: Chở hàng quá tải trọng cho phép, chở hàng vượt quá chiều cao, tự ý cơi nới thành thùng xe, để hàng hóa rơi vãi xuống mặt đường, không che chắn hàng hóa đúng quy định và hoạt động không đúng khung giờ được phép.

Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Xe chở quá tải, quá khổ không chỉ làm gia tăng áp lực lên kết cấu hạ tầng giao thông mà còn ảnh hưởng đến khả năng vận hành, quãng đường phanh và khả năng xử lý tình huống của phương tiện. Trong khi đó, việc để vật liệu, hàng hóa rơi vãi hoặc không che chắn cẩn thận có thể gây mất tầm nhìn, khiến người tham gia giao thông bất ngờ, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thực tế, hoạt động vận tải hàng hóa có phạm vi rộng, thời gian lưu thông kéo dài, phương tiện thường xuyên di chuyển qua nhiều tuyến đường, khu vực khác nhau. Đặc biệt, tại những tuyến đường có nhiều công trình xây dựng, dự án hạ tầng đang triển khai, mật độ xe tải, xe ben và phương tiện chuyên dụng phục vụ vận chuyển vật liệu thường ở mức cao. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, những vi phạm liên quan đến tải trọng, kích thước thành thùng và điều kiện an toàn khi vận chuyển hàng hóa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và đời sống người dân.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đội địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên những tuyến đường có lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa lớn; tập trung vào các khung giờ, địa bàn thường phát sinh vi phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ kết hợp kiểm tra trực tiếp với khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý.

Qua ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới tại địa bàn Đội CSGT đường bộ số 10 và Đội CSGT đường bộ số 2 phụ trách, thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến xe vận tải hàng hóa được triển khai thường xuyên, tập trung vào những tuyến đường có mật độ phương tiện vận tải lớn. Lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra các lỗi chở hàng quá tải trọng, không che chắn hàng hóa, để vật liệu rơi vãi, lưu thông không đúng thời gian quy định.

Đáng chú ý, tại những khu vực có hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, xe tải, xe ben ra vào thường xuyên, cán bộ, chiến sĩ tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Việc duy trì kiểm tra không chỉ nhằm xử lý những hành vi cố tình vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, lái xe, từng bước hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Siết trách nhiệm của doanh nghiệp và lái xe

Cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, nhắc nhở doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe cũng được chú trọng. Các đơn vị vận tải cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, bảo đảm kích thước thành thùng đúng quy định; thực hiện nghiêm việc xếp hàng, chằng buộc, che chắn hàng hóa và không chở vượt tải trọng cho phép.

Đội CSGT đường bộ số 10 phối hợp với Công an địa phương tổ chức kiểm soát tại tuyến đường trục phía Nam (CIENCO5). Ảnh: HL

Đối với lái xe, việc tuân thủ quy định về tải trọng, kích thước phương tiện, thời gian hoạt động và điều kiện an toàn khi vận chuyển hàng hóa không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn trực tiếp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Trung tá Đỗ Hải Hà, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chủ động phòng ngừa tai nạn, đơn vị duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, tập trung tại những khu vực, khung giờ có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông.

Cùng với việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe. Trong đó, yêu cầu các phương tiện thực hiện nghiêm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng; che chắn hàng hóa đúng quy cách, không để đất đá, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tương tự, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe tải, xe kinh doanh vận tải là nhiệm vụ được đơn vị duy trì thường xuyên, tập trung vào những hành vi trực tiếp ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, các lỗi vi phạm như đi vào đường cấm, chạy không đúng khung giờ quy định, chở hàng quá tải trọng cho phép đều tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Do đó, lực lượng CSGT không chỉ tập trung xử lý vi phạm mà còn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn để lái xe, chủ phương tiện nhận thức rõ trách nhiệm trong quá trình tham gia giao thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 nhấn mạnh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm; chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Trong đó, chú trọng kiểm tra phương tiện vận tải hàng hóa, việc chấp hành quy định về tải trọng và thời gian hoạt động của xe tải.

Cùng với việc xử lý trực tiếp trên đường, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh; không giao phương tiện cho lái xe khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, không yêu cầu hoặc tạo điều kiện để lái xe chở hàng vượt tải trọng cho phép. Đối với đội ngũ lái xe, cần chủ động tìm hiểu các quy định về tuyến đường, thời gian được phép lưu thông, tải trọng phương tiện và hàng hóa trước khi xuất phát.