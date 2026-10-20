Hà Nội mạnh tay xử lý ùn tắc giao thông, tuyến Đào Tấn-Kim Mã-Núi Trúc ra khỏi danh sách điểm nghẽn

Ngày 20/10, tại hội nghị rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết điểm nghẽn ùn tắc giao thông trên địa bàn Tp. Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tp. Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tập trung đánh giá những vị trí đã xử lý và các điểm vẫn cần giải pháp tháo gỡ.

Theo kết quả rà soát liên ngành, Hà Nội đã xử lý 44 trong tổng số 51 điểm thường xuyên ùn tắc, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Theo Phòng CSGT, giao thông thủ đô năm 2026 chịu áp lực từ lưu lượng phương tiện tăng, nhiều công trình triển khai đồng thời và bất cập về hạ tầng, trật tự đô thị. Có thời điểm, 11 dự án trọng điểm bố trí rào chắn tại 62 vị trí, ảnh hưởng đến lưu thông trên nhiều tuyến đường.

Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng rà soát, xác định 51 điểm thường xuyên ùn tắc, 287 vị trí có nguy cơ ùn tắc và 128 vị trí có nguy cơ ngập úng. Các đơn vị phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp, phân công trách nhiệm và thời hạn xử lý từng vị trí.

Đối với những điểm còn ùn tắc, các đơn vị tiếp tục phân tích nguyên nhân để lựa chọn giải pháp phù hợp. Vị trí chịu ảnh hưởng của rào chắn thi công cần kiểm soát phạm vi, tiến độ và phân luồng; các tuyến quá tải cần nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có.

Theo kết quả rà soát liên ngành, Hà Nội đã xử lý 44 trong tổng số 51 điểm thường xuyên ùn tắc, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Qua đánh giá thực tế, liên ngành thống nhất đưa khu vực tuyến Đào Tấn-Kim Mã-Núi Trúc và Km192 Quốc lộ 1A ra khỏi danh sách điểm nghẽn.

Tại Kim Mã, việc thu gọn rào chắn thi công góp phần mở rộng không gian lưu thông. Ở Km192 Quốc lộ 1A, các đơn vị điều chỉnh tổ chức giao thông và triển khai giải pháp hạn chế tình trạng dừng, đỗ gây cản trở.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km185 - Km194 đã hoàn thành. Liên ngành tiếp tục đôn đốc UBND xã Thường Tín đẩy nhanh tiến độ dự án cầu vượt Dương Trực Nguyên.

Các đơn vị đã triển khai cấm đỗ tại 6 vị trí trên đoạn Km14 - Km15 và cấm dừng, đỗ tại 4 vị trí trên đoạn Km11+450 - Km12 đường tỉnh 427.

Đối với những điểm còn ùn tắc, các đơn vị tiếp tục phân tích nguyên nhân cụ thể để có phương án xử lý phù hợp.

Tại hội nghị, đại diện các đội CSGT đường bộ đã kiến nghị 18 nội dung liên quan đến tổ chức giao thông, tập trung vào việc bổ sung biển báo, sơn kẻ vạch đường và điều chỉnh phương án lưu thông tại một số tuyến như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Vôi, Ngô Quyền, Thụy Khuê, Trần Khát Chân, Đàm Quang Trung, Trung Thư, Quốc lộ 1A, Vành đai 4 và khu vực cầu Đuống…

Một số kiến nghị tập trung vào việc rà soát các nút giao đủ điều kiện để tổ chức cho phương tiện rẽ phải khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, trên cơ sở bảo đảm các điều kiện an toàn và phù hợp với quy định hiện hành.

Các đơn vị cũng thống nhất tăng cường phối hợp giữa CSGT, cơ quan quản lý hạ tầng và chính quyền cấp xã; đánh giá hiệu quả sau điều chỉnh, kịp thời bổ sung giải pháp tại những vị trí chưa đáp ứng yêu cầu.

Minh Đức (T/h)