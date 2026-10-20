Hà Nội 'mạnh tay' xử lý 44 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong tổng số 51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông được các cơ quan chức năng Hà Nội xác định, đến nay 44 điểm đã được xử lý, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Kết quả được thông tin tại hội nghị Rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các điểm nghẽn giao thông do Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức ngày 20/10.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, giao thông Thủ đô năm 2026 chịu áp lực từ lưu lượng phương tiện tăng, nhiều công trình triển khai đồng thời và bất cập về hạ tầng, trật tự đô thị.

Có thời điểm, 11 dự án trọng điểm bố trí rào chắn tại 62 vị trí, ảnh hưởng đến lưu thông trên nhiều tuyến đường. Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng rà soát, xác định 51 điểm thường xuyên ùn tắc, 287 vị trí có nguy cơ ùn tắc và 128 vị trí có nguy cơ ngập úng. Các đơn vị phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp, phân công trách nhiệm và thời hạn xử lý từng vị trí.

Qua đánh giá thực tế, liên ngành thống nhất đưa khu vực tuyến Đào Tấn-Kim Mã-Núi Trúc và Km192 Quốc lộ 1A ra khỏi danh sách điểm nghẽn.

Tại Kim Mã, việc thu gọn rào chắn thi công góp phần mở rộng không gian lưu thông. Ở Km192 Quốc lộ 1A, các đơn vị điều chỉnh tổ chức giao thông và triển khai giải pháp hạn chế tình trạng dừng, đỗ gây cản trở.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km185 - Km194 đã hoàn thành. Liên ngành tiếp tục đôn đốc UBND xã Thường Tín đẩy nhanh tiến độ dự án cầu vượt Dương Trực Nguyên.

Trước đó, ngày 23/4, Ban Duy tu phối hợp với chính quyền các xã Thường Tín, Hồng Vân, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 và các đơn vị liên quan kiểm tra, thống nhất điều chỉnh tổ chức giao thông.

Các đơn vị đã triển khai cấm đỗ tại 6 vị trí trên đoạn Km14 - Km15 và cấm dừng, đỗ tại 4 vị trí trên đoạn Km11+450 - Km12 đường tỉnh 427.

Đối với những điểm còn ùn tắc, các đơn vị tiếp tục phân tích nguyên nhân để lựa chọn giải pháp phù hợp. Vị trí chịu ảnh hưởng của rào chắn thi công cần kiểm soát phạm vi, tiến độ và phân luồng; các tuyến quá tải cần nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu đánh giá thực chất tiến độ giải quyết từng điểm nghẽn, làm rõ việc đã hoàn thành, tồn tại chưa khắc phục và trách nhiệm từng đơn vị. Việc đánh giá phải lấy hiệu quả lưu thông làm cơ sở, tránh hình thức và không để bất cập kéo dài.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh phương án tổ chức giao thông phải được tính toán ngay từ khâu chuẩn bị và triển khai dự án xây dựng. Các đơn vị cần đánh giá tác động đến mạng lưới đường bộ, lưu lượng phương tiện và kết nối giữa các tuyến; không để công trình triển khai khi phương án phân luồng, đèn tín hiệu, biển báo và điều kiện an toàn chưa được chuẩn bị đầy đủ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cần thường xuyên kiểm tra các tuyến, nút giao đông phương tiện hoặc đang thi công, nhất là rào chắn và báo hiệu đường bộ. Những bất cập về hạ tầng, biển báo, vạch kẻ đường và phân luồng phải được kịp thời kiến nghị cơ quan quản lý, chính quyền địa phương khắc phục.

Đại diện các đội Cảnh sát giao thông đường bộ kiến nghị 18 nội dung về tổ chức giao thông, tập trung bổ sung biển báo, sơn kẻ vạch và điều chỉnh lưu thông tại Đinh Tiên Hoàng, Hàng Vôi, Ngô Quyền, Thanh Báo, Thụy Khuê, Trần Khát Chân, Đàm Quang Trung, Trung Thư, Quốc lộ 1A, Vành đai 4 và khu vực cầu Đuống.

Một số kiến nghị đề cập việc rà soát các nút giao đủ điều kiện cho phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ, trên cơ sở bảo đảm an toàn và phù hợp quy định hiện hành.

Các đơn vị cũng thống nhất tăng cường phối hợp giữa Cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý hạ tầng và chính quyền cấp xã; đánh giá hiệu quả sau điều chỉnh, kịp thời bổ sung giải pháp tại những vị trí chưa đáp ứng yêu cầu./.