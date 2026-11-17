Đại diện Ban tổ chức công bố các hoạt động chính của thành phố Hà Nội chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chiều 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã công bố chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức từ 21 đến 24/11, với trọng tâm là khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn, gồm nhiều hoạt động khác nhau.

Một trong những hoạt động quan trọng nhất là Lễ khai mạc và Diễu hành di sản với chủ đề: Hành trình từ cội nguồn đến Hà Nội đương đại diễn ra sáng 21/11.

Sau khi dâng hương Vua Lý Thái Tổ, chương trình sẽ chính thức bắt đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long” và màn diễu hành có 18 khối, 2.300 nghệ nhân, nhân dân của 48 xã, phường tham gia.

Chương trình diễu hành gồm 3 chương. Chương I với chủ đề “Từ thủa Thăng Long” với những màn diễu hành, biểu diễn gọi nhắc huyền sử “Con Rồng, cháu Tiên” cùng những biểu tượng tín ngưỡng gắn với vùng đất Thăng Long.

Các khối diễu hành giới thiệu: Tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử, Mẫu Tam phủ, Thánh Gióng.

Cùng với đó là các khối giới thiệu Thăng Long tứ trấn, gồm: Đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Quan Thánh, đình Kim Liên và di sản Hoàng thành Thăng Long.

Điểm nhấn trong chương I sẽ là hình thức biểu diễn thực cảnh “Chiếu dời đô”, gợi lại mốc lịch sử của kinh đô Thăng Long.

Chương II mang chủ đề “Hà thành phồn hoa” tiếp nối bằng hình tượng “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ” tôn vinh truyền thống hiếu học, khoa bảng của Thăng Long.

Công chúng cũng có dịp tiếp cận di sản đặc trưng của Thủ đô: Ca trù, múa bài bông, múa bồng, chèo tàu, múa rối nước, múa cổ giảo long... Các làng nghề truyền thống cũng có mặt trong diễu hành, từ tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, đan cỏ tế, quạt Chàng Sơn, nón Mã Kiều, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La đến chuồn chuồn tre và hội diều Bá Dương Nội.

Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn toàn thành phố.

Chương III của chương trình là “Thủ đô hội nhập” mang đến sắc màu sáng tạo và sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Từ những lớp văn hóa truyền thống, chương trình chuyển sang nhịp sống đương đại với các khối trình diễn lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, hoa Tây Tựu và đào Nhật Tân. Hình ảnh trang phục, chất liệu thủ công và sắc hoa đặc trưng góp phần giới thiệu vẻ đẹp Hà Nội bằng ngôn ngữ trực quan, gần gũi với công chúng.

Trong nội dung “Rực rỡ khát vọng - Vươn tầm thế giới” sẽ có ban nhạc biểu diễn trực tiếp kết nối với phần carnaval trang phục quốc tế. Đại cảnh kết huy động học sinh Thủ đô cùng các lực lượng biểu diễn, trên nền một ca khúc về Hà Nội được phối mới, gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối và khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại, sáng tạo, vì hòa bình.

Đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết, lễ diễu hành sẽ có một số điểm nhấn như: Màn thực cảnh “Chiếu dời đô” sẽ tái hiện không khí của hoạt động dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long; phần Vinh quy bái tổ sẽ có sự xuất hiện của những chú ngựa thật, để đem đến cho khán giả những cảm giác chân thực nhất.

Ngoài chương trình diễu hành di sản, thành phố còn triển khai nhiều không gian nghệ thuật, trưng bày, trải nghiệm.

Riêng khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ có ba sân khấu tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Các đoàn nghệ nhân sau khi hoàn thành phần diễu hành sẽ tham gia các chương trình biểu diễn và giao lưu tại những điểm sân khấu này. Mỗi địa điểm mang một sắc thái riêng, tạo điều kiện để khán giả trực tiếp xem, tìm hiểu và tương tác với người thực hành di sản.

Tại Quảng trường phía đông Hồ Hoàn Kiếm, không gian trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công sẽ quy tụ những sản phẩm đặc trưng như: Tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và diều Bá Dương Nội. Người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu câu chuyện làng nghề cùng những kỹ năng, tri thức được trao truyền trong quá trình làm nghề.

Không gian trưng bày tại số 45 Tràng Tiền giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ; Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng dự kiến tổ chức triển lãm nghệ thuật kết hợp trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, giới thiệu Triển lãm chủ đề “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ”; tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 47 Hàng Dầu, là Không gian trưng bày “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo”. Các điểm đến tạo thành hành trình từ ký ức đô thị, di sản truyền thống tới những phương thức thưởng thức văn hóa bằng công nghệ mới.

Về đôi rồng tại hồ Hoàn Kiếm đang gây sự chú ý trên mạng xã hội, Ban tổ chức cho biết, đôi rồng được dựng theo phong cách thời Lý, phục vụ cho các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và sẽ được tháo dỡ sau khi chương trình kết thúc.

Trong dịp này, các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng, khiến Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày hội văn hóa lớn với người dân Thủ đô. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài, các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đưa di sản đến gần hơn với nhân dân, từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tới nhân dân.