Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 02/10/2026, trong quá trình thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác của Công an phường Phú Diễn phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngã ba Cầu Diễn – Văn Tiến Dũng nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người này khai tên là Nguyễn Tiến Dũng (trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Dũng đeo một ba lô màu đen, bên trong chứa tới 4 chiếc máy tính xách tay. Nhận thấy số tài sản mang theo có dấu hiệu bất thường về nguồn gốc, tổ công tác đã lập tức đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an phường Phú Diễn để xác minh, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Tiến Dũng khai nhận số máy tính xách tay trên đều do thực hiện các vụ trộm cắp tài sản mà có. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương thu thập tài liệu, làm việc với các bên liên quan và làm rõ đối tượng đã thực hiện tổng cộng 2 vụ trộm cắp, lấy đi 6 máy tính xách tay tại các khu nhà trọ.

Cụ thể, vụ thứ nhất ngày 29/9, Dũng đến một khu nhà trọ tại ngõ 66 Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn), lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập vào các phòng trọ, lấy trộm 3 máy tính xách tay (gồm 1 MacBook Air M2, 1 Asus Strix G531 và 1 Lenovo LOQ). Sau khi trộm được, đối tượng đem bán tại một số cửa hàng máy tính trên địa bàn thành phố để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ thứ hai xảy ra ngày 02/10, vào buổi sáng ngày bị bắt, Dũng đến một khu nhà trọ tại ngõ 898 đường Láng (phường Láng), tiếp tục đột nhập vào nhiều phòng trọ để trộm thêm 3 chiếc máy tính xách tay. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng điều khiển phương tiện di chuyển về hướng Cầu Diễn thì bị lực lượng tuần tra của Công an phường Phú Diễn phát hiện, chặn bắt kịp thời.

Qua tra cứu nhân thân và xác minh tại địa phương, Nguyễn Tiến Dũng là đối tượng có nhân thân rất xấu khi đã có tới 5 tiền án, vừa chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương vào ngày 02/4/2026.

Quá trình đấu tranh, toàn bộ lời khai của đối tượng hoàn toàn khớp với lời khai của các bị hại và các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Tổng giá trị của 6 máy tính xách tay liên quan đến các vụ việc bước đầu được xác định khoảng 70 triệu đồng. Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật cùng các phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.