Hà Nội lý giải việc đường Tố Hữu ngập sâu dù cạnh hồ thoát nước Đồng Bông 2

Tổng lượng mưa tích lũy tại khu vực đường Tố Hữu từ ngày 14 đến 17/9 khoảng 402 mm

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội về tình hình thoát nước trận mưa ngày 17/9, khu vực nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu xảy ra úng ngập cục bộ sau nhiều ngày mưa lớn.

Tổng lượng mưa tích lũy tại khu vực từ ngày 14 đến 17/9 khoảng 402 mm. Trung tâm xác định nguyên nhân chủ yếu do mưa liên tục, kéo dài, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn. Mực nước trong cống, mương và các hồ Phùng Khoang, Đồng Bông 2 duy trì ở mức cao, làm giảm dung tích điều hòa và khả năng tiêu thoát.

Lưu lượng nước tập trung về đường Tố Hữu và hồ Đồng Bông 2 vượt khả năng tiếp nhận, tiêu thoát tức thời của hệ thống hiện trạng.

Hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước đường Tố Hữu hiện gồm các tuyến cống D600, D800, D1000 và cống hộp kích thước 1,5 x 1,5 m, phục vụ thoát nước cho khu vực Thanh Xuân Bắc, Lương Thế Vinh, Trung Văn và Phùng Khoang.

Nước được dẫn qua các tuyến cống, mương đến hồ và trạm bơm Đồng Bông 2 để tiêu ra sông Nhuệ.

Trong quá trình đầu tư hồ Đồng Bông 2, thành phố xây dựng bổ sung tuyến cống dài khoảng 47,5 m, kết nối trực tiếp hệ thống thoát nước đường Tố Hữu với hồ, nhằm tăng khả năng dẫn và điều tiết nước.

Tuy nhiên, Trung tâm cho biết hệ thống thoát nước khu vực đường Tố Hữu chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch. Các tuyến cống, mương từ đường Tố Hữu dẫn vào mương Mễ Trì, mương Đồng Bông 2 và trạm bơm Đồng Bông 2 chưa được xây dựng đồng bộ.

Ngoài ra, đơn vị đề xuất điều tiết hợp lý cửa phai cống hộp để kiểm soát lượng nước đổ vào hồ Đồng Bông 2.

Đề xuất bổ sung trạm bơm, mở rộng tuyến tiêu

Để nâng cao khả năng thoát nước, Trung tâm đề xuất đưa hồ Mễ Trì thuộc khu đô thị Vinhomes Green Bay vào quản lý, vận hành đồng bộ với hệ thống thoát nước chung, tận dụng thêm dung tích điều hòa và khả năng trữ nước.

Về lâu dài, thành phố được đề xuất nghiên cứu xây dựng trạm bơm điều tiết hồ Phùng Khoang, công suất khoảng 1 m³/s, nhằm chủ động hạ mực nước và tăng khả năng điều tiết.

Các công trình khác gồm tuyến cống hộp rộng 4 m và mương Mễ Trì rộng 20 m, từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước toàn khu vực.

Trong đợt mưa ngày 17/9, Trung tâm đã chỉ đạo vận hành tối đa các trạm bơm Đồng Bông 2 để bơm tiêu ra sông Nhuệ; duy trì lực lượng ứng trực, khơi thông cửa thu, phối hợp phân luồng giao thông và rà soát hệ thống. Đến 14h cùng ngày, khu vực hết ngập, giao thông đi lại bình thường.

Nhiều điểm ngập được cải thiện so với năm 2025

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 được xây dựng tại khu vực phường Đại Mỗ, có quy mô hơn 17 ha, trong đó diện tích mặt hồ khoảng 12 ha, nhằm điều tiết nước cho lưu vực Mễ Trì, Đại Mỗ, Mỹ Đình.

Việc đưa hồ và trạm bơm Đồng Bông 2 vào khai thác đã bổ sung năng lực điều tiết, bơm tiêu, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện trạng. Tuy nhiên, công trình chưa thể loại bỏ tình trạng ngập khi lượng nước tập trung vượt khả năng tiếp nhận, tiêu thoát tức thời của hệ thống.

Theo Trung tâm, dù lượng mưa tích lũy lớn, kéo dài nhiều ngày và mực nước các nguồn tiêu ở mức cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định.

Nhiều điểm từng là trọng điểm úng ngập năm 2025 như Phùng Hưng, chợ Hàng Da, Tông Đản, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Resco, Ecohome, Kẻ Vẽ, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao không ghi nhận ngập trong đợt mưa vừa qua.

Tại một số khu vực thường ngập kéo dài 4-10 giờ khi mưa lớn như Hoa Bằng, Trần Bình, Phú Xá, Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Cổ Linh - Đàm Quang Trung, thời gian rút nước phổ biến còn 30 phút đến 2 giờ sau khi cường độ mưa giảm.

Riêng một số vị trí thấp, trũng phía Tây và Tây Nam thành phố thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ vẫn rút nước chậm do mực nước sông duy trì ở mức cao.

Trung tâm đánh giá các công trình khẩn cấp và chống úng ngập cục bộ sau khi đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm phạm vi, mức độ và thời gian ngập so với năm 2025.

Thành phố cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình đầu mối, trục tiêu chính và hệ thống thoát nước, đặc biệt tại khu vực phía Tây và Tây Nam, để nâng cao khả năng ứng phó với những trận mưa lớn, cực đoan vượt công suất thiết kế.