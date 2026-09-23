Hà Nội lưu ý cơ sở y tế, giáo dục về hóa đơn cho người nộp thuế để tính giảm trừ TNCN

Thuế Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, UBND các phường, xã và các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn về việc thực hiện chính sách thuế đối với các khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN liên quan đến chi phí y tế, giáo dục.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN, Thuế Hà Nội đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục thực hiện đúng quy định về lập, sử dụng hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn và lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026 của Bộ Y tế.

(Ảnh minh họa)

Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động được yêu cầu phổ biến, tuyên truyền đến toàn bộ người lao động về việc giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Cụ thể, điều kiện để giảm trừ thu nhập là phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp; đối với chi phí y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu. Hóa đơn phải thể hiện đầy đủ thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế. Các khoản chi này cũng không được đồng thời thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác mà không phải do người lao động trực tiếp chi trả.

Theo Thuế Hà Nội, các khoản thu nhập người lao động nhận được do chi cho y tế, giáo dục - đào tạo tại các điểm b, g và i khoản 4 Điều 8 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP được xác định là các khoản thu nhập không mang tính chất tiền lương, tiền công, không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Do đó, các khoản này không được tính vào khoản giảm trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNCN.

Các khoản chi cho y tế đối với bệnh hiểm nghèo theo Điều 40 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP thuộc trường hợp giảm thuế nên cũng không được tính vào các khoản giảm trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp người lao động có yêu cầu thực hiện giảm trừ vào thu nhập đối với các khoản chi phí giáo dục, y tế nêu trên khi tính thuế, người nộp thuế không được ủy quyền quyết toán cho cơ quan chi trả mà phải tự quyết toán thuế TNCN.

Thuế Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường, xã quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ sở y tế, giáo dục hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện đúng quy định về lập, sử dụng hóa đơn và lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các quy định nêu trên.

Theo khoản 2 Điều 49 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế. Khoản chi được giảm trừ bao gồm: các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả tổng không quá 23 triệu đồng/năm; Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước tổng không quá 24 triệu đồng/năm, cụ thể: Khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.