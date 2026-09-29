Hà Nội: Lùi xe tải làm hỏng rào chắn đường sắt, tài xế bị phạt 25 triệu đồng

Trước đó, ngày 12/9, CSGT tiếp nhận thông báo của Công ty Cổ phần Tín hiệu đường sắt về việc, khoảng 12h cùng ngày, xe tải BKS 29E-687.xx lùi tại đường ngang đúng lúc cần chắn tự động đang hạ. Hậu quả gây hư hỏng cần chắn.

Clip: Xe tải lùi tại đường ngang làm hỏng cần chắn

Đội CSGT đường bộ số 14 đã khẩn trương xác minh làm rõ, người điều khiển phương tiện vi phạm là anh V.N.Q (SN 1983, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan công an, tài xế V.N.Q thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT số 14 lập biên bản xử phạt lái xe Q số tiền 22,5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe cơ giới đường bộ làm hư hỏng cần chắn; 2,5 triệu đồng về hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.

Đồng thời, cảnh sát tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong hai tháng đối với tài xế xe tải nêu trên.

Lực lượng chức năng Hà Nội xử lý nhiều lối đi tự mở qua đường sắt và hàn kín nhiều vị trí thiếu tôn chắn sóng.

Phòng CSGT thống kê, từ ngày 1/9 đến 27/9, đơn vị đã xử lý 455 trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt; phạt tiền tổng cộng gần 300 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe bốn trường hợp.

Trong số này, lực lượng CSGT xử lý một tài xế vi phạm bị phát hiện qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, xử phạt 5 triệu đồng. Hai trường hợp khác do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp hình ảnh với các hành vi vượt cần chắn, làm hư hỏng cần chắn; tổng số tiền phạt là 83 triệu đồng.

CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi đến các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, tín hiệu cảnh báo, cần chắn.

Đặc biệt, khi cần chắn đang hạ hoặc đã đóng, người điều khiển phương tiện phải dừng lại đúng vị trí quy định, tuyệt đối không cố tình di chuyển qua đường ngang.