Hà Nội: Lùi thời gian hoàn thành đường Tam Trinh đến quý II/2027

Công tác thi công giải phóng mặt băng dược thực hiện ngay sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Theo UBND thành phố Hà Nội, dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư là do cập nhật chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chế độ, chính sách hiện hành và số liệu các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được UBND các phường: Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy thống nhất, cũng như tính bổ sung chi phí dự phòng tương ứng.

Còn việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đến tháng 6/2026 mới cơ bản hoàn thành (theo Quyết định số 6444/QĐ-UBND ngày 18/12/2023, thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh đến hết năm 2026). Đồng thời, dự án là tuyến đường giao thông chính của khu vực nên vừa phải thi công vừa phải đảm bảo an toàn giao thông.

Nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án là UBND phường Hoàng Mai chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư; toàn bộ quá trình quản lý thực hiện dự án đầu tư và quản lý, sử dụng vốn đầu tư; bảo đảm tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước và của thành phố về thực hiện dự án đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Cùng với đó, UBND phường Hoàng Mai lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quản lý theo đúng quy định, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch (bao gồm cả di dời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phá dỡ công trình trong phạm vi thu hồi đất nếu có); khớp nối đồng bộ phạm vi giải phóng mặt bằng giữa các địa phương, không để chồng lấn; tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng của thành phố.

UBND phường Hoàng Mai cũng phối hợp với UBND phường Vĩnh Tuy, phường Tương Mai trong giải phóng mặt bằng đảm bảo tuân thủ đúng, áp dụng thống nhất các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đặc biệt là phạm vi giải phóng mặt bằng các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai giao trên địa bàn hai phường Tương Mai và Hoàng Mai, tránh tình trạng khiếu kiện, gây thất thoát lãng phí.

Bên cạnh đó, UBND phường Hoàng Mai phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xây dựng tiến độ thi công chi tiết, có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai chịu trách nhiệm trước thành phố cũng như các quy định của pháp luật về kết quả, tiến độ thực hiện Dự án đầu tư, không để kéo dài thời gian thực hiện, làm giảm hiệu quả đầu tư dự án.

Đối với UBND các phường: Tương Mai, Vĩnh Tuy chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra, khảo sát, áp dụng đơn giá đền bù, chi phí thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư (trong địa bàn quản lý) đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và công bằng giữa tổ chức với các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định hiện hành;... làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời giải quyết khiếu nại, kiến nghị phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối nguồn vốn, báo cáo UBND thành phố bố trí đủ vốn cho chủ đầu tư triển khai hoàn thành dự án đầu tư. Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND các phường: Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy triển khai các cơ chế, chính sách, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh do UBND phường Hoàng Mai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.312 tỷ đồng và thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026. Tuyến đường đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy với chiều dài hơn 3,5 km, mặt cắt ngang B = 40m, cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.