Hà Nội: Lực lượng quản lý thị trường tập trung xử lý hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Toàn bộ số tang vật quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đã được lực lượng quản lý thị trường thu giữ và chuyển sang cơ quan Công an điều tra, xử lý. Ảnh: QLTT

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong tháng 10/2026, vi phạm trong hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm tiếp tục được lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện, đặc biệt là hành vi sử dụng chất không được phép trong chế biến thực phẩm.

Cụ thể, ngày 05/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an xã Dân Hòa kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả của hộ kinh doanh N.X.H tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, phát hiện 47,9 kg giò gà, 262,7 kg chả gà cùng 26,5 kg hàn the tại cơ sở. Qua làm việc, chủ hộ kinh doanh thừa nhận đã sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. Vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ tập trung vào các sản phẩm mang tính thời vụ mà còn xuất hiện ở các mặt hàng thực phẩm chế biến, tiêu thụ thường xuyên, đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn nguyên liệu, phụ gia và điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm.

Đối với nhóm hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tình hình vi phạm tiếp tục tiềm ẩn phức tạp, nhất là đối với các mặt hàng thời trang, quần áo và hàng tiêu dùng. Điển hình, ngày 06/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 13 kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại phường Cầu Giấy, phát hiện 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đội Quản lý thị trường số 13 đã tạm giữ hàng hóa liên quan và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Qua vụ việc cho thấy, hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ, ngày 01/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH Trang sức TVT Diamond Diamond tại số 10A3 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở bày bán 157 sản phẩm trang sức bằng kim loại vàng, vàng đeo tay kim loại và khuyên tai kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Cartier, VCA và hình của Richemont International SA, với tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên 3,5 tỷ đồng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Được biết, trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tập trung kiểm tra các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu; chú trọng phát hiện, xử lý hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và thị trường vàng, bạc; phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả, duy trì trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026.